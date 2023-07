Microsoft ha finalmente deciso di apportare cambiamenti significativi alle sue app di Office, modificando il font predefinito. Dopo aver presentato cinque potenziali opzioni nel 2021 per sostituire l’obsoleto Calibri, l’azienda ha ascoltato i feedback dei suoi user e ha scelto Aptos come nuovo carattere per le proprie app legate alla produttività.

Aptos è stato preferito dalla maggior parte degli utenti di Microsoft ed è stato descritto come un carattere sans serif che richiama la tipografia svizzera del XX secolo. Secondo Si Daniels, principal program manager di Microsoft, il carattere presenta forme di lettere semplici, tratti uniformi e una grande leggibilità. Creato da Steve Matteson, un rinomato designer, il nome Aptos deriva dalla sua città preferita, un piccolo centro abitato nella contea di Santa Cruz, California.

Questo annuncio segna la conclusione del processo di selezione del nuovo font predefinito. Aptos sarà ora implementato in Word, Outlook, PowerPoint ed Excel, sostituendo gradualmente Calibri come font predefinito “nei prossimi mesi”.

Per tutti coloro che che preferivano Grandview, Seaford, Skeena o Tenorite potranno comunque utilizzarli selezionandoli dal menu a tendina. Inoltre, Calibri non scomparirà del tutto e sarà ancora presente nella parte superiore del nuovo menu dei caratteri, insieme ai suoi predecessori, Times Roman e Arial. Inizialmente, questa modifica si applicherà solo alla versione web delle app di Microsoft.

Secondo l’azienda, l’introduzione del nuovo carattere predefinito è parte di un piano più ampio per rendere Microsoft 365 “più espressivo e inclusivo”. Microsoft si è impegnata a offrire un’esperienza migliore agli utenti, incorporando elementi che rappresentano le diverse sfaccettature dell’esperienza umana.

L’implementazione di questo cambiamento avverrà progressivamente nei prossimi mesi, garantendo agli utenti un nuovo aspetto e una migliore esperienza di scrittura nelle app di Office. Aptos rappresenta un passo avanti nel design delle applicazioni, mantenendo allo stesso tempo un’attenzione per le preferenze degli utenti.

Che dite, ci mancherà Calibri?