AMD ha annunciato che investirà 400 milioni di dollari nei prossimi 5 anni in India, espandendo ancor di più la propria presenza nel paese e creando strutture chiave per la strategia e lo sviluppo di nuovi prodotti. Entro la fine del 2023 la società inaugurerà a Bengaluru il suo più grande centro di design, che creerà 3000 posti di lavoro per ingegneri.

Il team che si andrà a creare sarà fondamentale per sviluppare soluzioni adattive (FPGA) e ad alte prestazioni (sia CPU che GPU) per i clienti di AMD in tutto il mondo. Questo nuovo centro si aggiunge ad altri nove già presenti in India, dove la società può contare oltre 6500 dipendenti. Mark Papermaster, Chief Technology Officer di AMD, ha ufficializzato l’investimento durante una conferenza sui semiconduttori a Gujarat, tuttavia al momento non c’è modo di sapere nel dettaglio come l’azienda vorrà spendere questi 400 milioni di dollari.

L’India è conosciuta per sfornare sviluppatori software tra i più capaci al mondo, ma nel corso degli anni 2000 si è affermata sempre di più come centro nevralgico anche per il design dei chip. L’investimento di AMD punta a sfruttare tutto il potenziale del paese, creando un hub per il design dei propri prodotti tra i più grandi al mondo. La scelta di AMD risponde anche ai tentativi messi in atto dal governo indiano di attirare investitori del settore dei semiconduttori, così da rafforzare la propria posizione nel settore anche rispetto a colossi come la Cina.