Il gioiello ASUS ExpertBook B9450 è finalmente disponibile per il mercato americano

Qualche mese fa vi avevamo parlato dell’Asus ExpertBook B9, uno degli ultrabook più interessanti presenti al CES 2020, pensato per il mercato business. Da oggi è finalmente possibile preordinarlo, nella configurazione sicuramente più interessante, sulla pagina statunitense di Amazon.

Nello specifico, il modello preordinabile (con spedizioni che partiranno dal 10 aprile), è dotato di processore Intel Core i7-10510U, 16GB di RAM LPDDR3 a 2133Mhz e un SSD M.2 NVMe PCIe da 512GB. Il prezzo è di 1699,99 dollari e il prodotto sarà venduto e spedito direttamente da Asus Store.

La caratteristica principale di questo ExpertBook B9 è sicuramente il peso ridotto di soli 870 grammi. Per raggiungere questo obiettivo, gli ingegneri Asus hanno dovuto utilizzare per lo chassis una lega di magnesio e litio, ma nonostante la leggerezza il notebook può vantare l’adozione dello standard militare MIL-STD 810G US che ne garantisce solidità e durabilità nel tempo. Non mancano l’adozione del display NanoEdge, che ha consentito la realizzazione di un monitor 14” FHD antiriflesso con cornici ridotte al minimo, l’integrazione del numberpad 2.0 (tastierino numerico virtuale integrato nel touchpad) e una batteria che dovrebbe durare fino a 24 ore, con una ricarica rapida che le consente di raggiunge il 60% in soli 39 minuti.

Abbiamo poi le varie funzionalità integrate dedicate ad Alexa e Windows Hello (fotocamera IR inclusa), il software MyAsus che consente una perfetta integrazione smartphone-pc e la presenza di speaker audio Harman Kardon.

CPU Intel Core i7-10510 con Intel vPro

Intel Core i5-10210 con Intel vPro OS Windows 10 Pro

Windows 10 Home RAM 8 / 16 GB LPDDR3 2133 MHz SSD (2) PCIe 3.0 x4 Schermo 14″ FHD GPU Intel UHD Graphics 620 I/O (2) USB 3.1 Gen1 Type-C Thunderbolt 3

(1) USB 3.1 Gen2 Type-A

(1) HDMI

(1) micro HDMI per connessione Ethernet

(1) combo jack 3,5 mm Wireless Wi-Fi 6 e Bluetooth 4.2 Audio Certificato Harman-Kardon Peso 870 grammi

L’Asus ExpertBook B9, vincitore di “reddot Award 2020”, è un ultrabook decisamente interessante, ma sfortunatamente, non abbiamo ancora notizie su eventuali prezzi e disponibilità per l’Italia. Vi terremo come sempre aggiornati.