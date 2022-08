Il Dipartimento di stato degli USA ha messo una taglia di ben 10 milioni di dollari su cinque membri di alto livello del famigerato gruppo ransomware noto come Conti, responsabile di migliaia di attacchi in tutto il mondo che hanno fruttato ai suoi membri oltre 150 milioni di dollari.

Il premio in denaro verrà assegnato a chi fornirà informazioni su tali soggetti, confermando anche l’identità di uno di loro, noto come Target (responsabile delle operazioni fisiche del gruppo, ex membro delle forze dell’ordine), attraverso una foto inclusa nell’annuncio della taglia.

Photo Credits - U.S. State Department

Gli altri membri di Conti di cui si cercano informazioni sono noti come Tramp (responsabile dell’operazione ransomware BlackBasta), Dandis (responsabile tecnico dei pentester delle operazioni ransomware), Professor (uno dei leader di Ryuk nonché responsabile delle operazioni a livello tattico) e Reshaev (sviluppatore e team leader, nonché responsabile del web builder del payload e del supporto frontend/backend per le operazioni ransomware).

Nonostante ormai il gruppo Conti non sia più operativo, i suoi membri sono ancora attivi all’interno di altre operazioni ransomware e gruppi dediti a estorsioni.

La taglia emessa dallo U.S. State Department rientra nel programma Rewards of Justice, che prevede proprio l’assegnazione di premi monetari a chiunque dia informazioni attendibili e confermate sugli hacker che compromettono la sicurezza nazionale degli Stati Uniti d’America.

In principio, il programma era rivolto principalmente a bersagli operanti nel terrorismo, ma nel tempo si è ampliato per la ricerca di informazioni sui cybercriminali, inclusi i russi Sandworm, REvil Ransomware e il gruppo di hacker noto come Evil Corp.