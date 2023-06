Dopo averlo anticipato al Computex 2023, Noctua ha ufficializzato il kit NM-DD1, progettato per installare i dissipatori dell’azienda sui Ryzen 7000 “deliddati”, ossia a cui è stato rimosso l’IHS. Il kit può essere acquistato direttamente sul sito ufficiale, o in alternativa si può stampare in 3D.

Il kit NM-DD1 dovrebbe essere compatibile con tutti i processori AM5, non solo con i Ryzen 7000; Noctua lo ha sviluppato in collaborazione con der8auer, famoso overclocker e grande esperto di delid e raffreddamento direct die.

La pratica di delid è rischiosa e che invalida la garanzia, ma porta parecchi benefici, dato che il calore viene trasferito al dissippatore in maniera più veloce ed efficace. Secondo Noctua, “scoperchiare” il processore per installare il dissipatore a contatto diretto con i CCD migliora le temperature anche di 10-15°C, incrementando in maniera significativa le prestazioni del processore e assicurando un margine di overclock più ampio.

Il nuovo kit sviluppato da Noctua è decisamente economico, dato che può essere acquistato direttamente dal sito ufficiale a 4,90€. Se in alternativa volete stamparlo in 3D, i file STL sono disponibili su printables.com; per montarlo vi serviranno quattro viti M3x12 (per la versione NM-DDS1) o una vite M4x10 (per la versione NM-DDS2).