Il MacBook Pro da 16 pollici avrà un prezzo di partenza di 3000 dollari

Secondo voci di corridoio il nuovo MacBook Pro da 16 pollici atteso in autunno avrà un prezzo di partenza elevato, ben 3000 dollari.

Secondo l’Economic Daily News, Apple potrebbe lanciare in ottobre un nuovo MacBook Pro da 16 pollici insieme a due versioni aggiornate dei MacBook Pro da 13 pollici e MacBook Air Retina.

La notizia non è esattamente nuova, ma sembra prendere ogni giorno più corpo. Il MacBook Pro da 16 pollici sarà equipaggiato con un display LCD da 3072 x 1920 pixel, risoluzione maggiore del pannello da 2880 x 1880 del MacBook Pro da 15 pollici.

La fonte ritiene che con il nuovo MacBook Pro da 16 pollici Apple, di fatto, alzerà l’asticella dei prezzi. Secondo quanto riferito, il prezzo di partenza del nuovo portatile Apple della fascia Pro sarà di circa 3000 dollari, andando a posizionarsi tra gli iMac e i Mac Pro.

Nelle scorse settimane Apple ha aggiornato i MacBook Air, inserendo la tecnologia True Tone. Secondo Ming-Chi Kuo (famoso analista finanziario noto per le previsioni riguardanti il mondo Apple), l’autunno potrebbe portare un nuovo aggiornamento per i MacBook Air che ne potrebbe aumentare le prestazioni introducendo, tra le altre cose, una nuova tastiera basata su interruttori a forbice per offrire durata e corsa più lunghe per i tasti, sostituendo il meccanismo a farfalla usato sui MacBook dal 2015.

Tuttavia, in riferimento al nuovo MacBook Pro da 16 pollici, le informazioni circa la nuova tastiera sono ancora incerte. Kuo, infatti, aveva parlato inizialmente dell’introduzione di questo nuovo sistema a forbice per i MacBook Air 2019 e per i MacBook Pro 2020; sarebbe piuttosto strano se sul nuovo MacBook Pro da 16 pollici venisse installata la precedente tastiera a farfalla.

Anche per quanto riguarda le voci sull’aggiornamento dei MacBook Pro da 13 pollici, le cose non sono troppo chiare. Apple ha recentemente aggiornato sia il MacBook Pro da 13 pollici di fascia alta che il modello con due porte Thunderbolt 3, ma secondo alcune indiscrezioni la novità principale del nuovi modelli potrebbe essere costituita da un’espansione a 32 GB della RAM.