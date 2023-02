Il mercato dei processori x86 ha subìto la più grande flessione su base trimestrale e annuale nella sua storia trentennale, come confermato da un recente rapporto di Mercury Research. Questa è stata causata da una combinazione di fattori come la riduzione della domanda e la correzione delle scorte, che hanno portato ad un calo del 21% delle spedizioni unitarie e una diminuzione del 19% dei ricavi rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, AMD ha visto un guadagno nella quota di CPU per server, uno dei pochi segmenti che ha registrato una crescita nel quarto trimestre del 2022, e ha guadagnato quote di mercato nei segmenti desktop e laptop. Di conseguenza, la quota di mercato complessiva di AMD è passata dal 23% del mercato x86 nel 2021 al 30% nel 2022.

Photo Credit: Mercury Research

Secondo il rapporto, il crollo delle spedizioni dei processori x86 non corrisponde necessariamente alle spedizioni dei PC ai clienti finali. La maggior parte della diminuzione delle spedizioni è dovuta all’eccesso di scorte che sono state spedite nei trimestri precedenti e che hanno influenzato le vendite correnti. Ciò ha portato i fornitori di CPU a limitare intenzionalmente le spedizioni per aumentare il tasso di consumo delle scorte, mentre la domanda di PC è calata e le preoccupazioni macroeconomiche stanno spingendo i produttori a ridurre le loro scorte.

Il rapporto suggerisce che la tendenza al ribasso dovrebbe continuare nel primo semestre del 2023 e potrebbe influenzare i risultati finanziari delle grandi società nel prossimo futuro. Tuttavia, diverse grandi aziende tecnologiche e analisti indicano che la seconda metà del 2023 vedrà un punto di svolta e dovrebbe verificarsi un’inversione di tendenza; il mercato dei PC potrebbe però aver bisogno di nuove tecnologie, come CPU e GPU più performanti e innovative, per riprendersi e far rivivere l’interesse del pubblico.