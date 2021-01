Il miglior PC per Microsoft Flight Simulator

Se siete tra quei videogiocatori che amano alla follia i simulatori di volo, sicuramente avrete alle spalle già diverse ore su Microsoft Flight Simulator. Uscito 14 anni dopo il suo predecessore, il titolo sviluppato da Asobo segna un nuovo standard, specialmente in termini grafici: il livello di realismo è eccezionale, grazie anche alle continue migliorie e novità introdotte dagli aggiornamenti, come ad esempio la recente aggiunta della neve e il supporto al VR, che rende l’esperienza ancor più immersiva.

Una qualità grafica come quella che vediamo in Microsoft Flight Simulator ha però bisogno di un hardware di alto livello, di questi tempi difficile da reperire. Sappiamo che la situazione attuale si protrarrà ancora per qualche mese e che difficilmente sarà possibile acquistare nuove CPU e GPU nella prima metà del 2021, tuttavia oggi vogliamo mettere da parte le questioni sulla disponibilità e capire, all’atto pratico, qual è il miglior PC per giocare a Microsoft Flight Simulator.

Nei test che vi mostreremo tra poco useremo tutte le schede video a disposizione, in modo da mostrarvi uno scenario il più completo possibile. Accanto alle nuove Radeon RX 6000 e GeForce RTX 3000 troverete anche le soluzioni di vecchia generazione, magari già in vostro possesso; in questo caso, i risultati dei benchmark potrebbero esservi utili per capire se acquistare il gioco oppure no, nel caso non l’aveste ancora fatto.

Prestazioni

Per i test abbiamo usato la nostra nuova piattaforma di prova dedicata ai giochi, equipaggiata con un AMD Ryzen 9 5900X, raffreddato da un dissipatore EK-XLC Predator 240 e affiancato da 16GB di memoria RAM DDR4-3200 CL14. Qui sotto vi lasciamo una tabella con la configurazione completa.

Processore AMD Ryzen 9 5900X (acquistabile qui) Scheda madre Asus ROG X570 Crosshair VIII Dark Hero (WiFi) (acquistabile qui) RAM G.Skill FlareX 3200MHz C14 (acquistabile qui) Alimentatore Asus ROG Thor 1200W (acquistabile qui) SSD Seagate FireCuda Gaming (acquistabile qui)

Corsair MP400 (acquistabile qui) Dissipatore EK-XLC Predator 240mm OS Windows 10 Pro, versione 20H2

I benchmark sono stati effettuati impostando il preset di qualità Ultra, lo scenario meteorologico “nubi sparse” e come orario di partenza le 12:00. Il multiplayer è stato disattivato, mentre il traffico aereo è stato impostato su “AI”.

Il tragitto prevede un breve volo, che parte dall’aeroporto di Malpensa e arriva a quello di Bresso. Abbiamo scelto la visuale esterna e affidato la guida dell’aereo al copilota, gestito direttamente dal gioco. L’IA segue la rotta, ma non atterra mai; sfruttando il software FrameView abbiamo registrato le prestazioni per cinque minuti, per poi estrarre dai dati gli FPS medi e il 99esimo percentile di ogni singola scheda video.

Prestazioni in Ultra HD

Con la qualità grafica impostata al massimo il realismo di Microsoft Flight Simulator raggiunge livelli eccezionali, ma in 4K nessuna scheda video consente di arrivare a 60 FPS. La RTX 3090 si conferma la miglior GPU di nuova generazione, ma non riesce ad andare oltre i 48 FPS medi, con un 99esimo percentile di soli 30,2 FPS.

Guardando alle nuove Radeon, notiamo che la tecnologia Smart Access Memory non influisce sulle performance: la RX 6900 XT raggiunge lo stesso framerate con e senza SAM attivo, fermandosi a 38 FPS medi, così come la RX 6800 XT (35 FPS) e la RX 6800 (30 FPS).

Dando uno sguardo poi alla vecchia generazione di schede video, la RTX 2080 Ti arriva a 33 FPS medi, mentre la RTX 2080 va poco oltre i 25 FPS. La Radeon RX 5700 XT invece fa segnare solamente 19,5 FPS, ma non è mai stata una scheda pensata per giocare in 4K. Chiude la nostra classifica la RTX 2060, con un framerate medio di 13,7 FPS.

Prestazioni in Quad HD

Abbassando la risoluzione le prestazioni delle schede video salgono e si raggiungono finalmente i 60 FPS, ma già in Quad HD iniziamo a notare alcuni strani comportamenti, che diventeranno ancora più accentuati nei test in Full HD. In 1440p la RTX 3090 arriva a 61,8 FPS, risultato praticamente identico a quello della RTX 3080 e di poco superiore a quello della Radeon RX 6900 XT, che si ferma a 60,2 FPS medi.

La RTX 2080 Ti supera di poco la RTX 3070, facendo registrare 55 FPS. Chiudono la classifica le vecchie Radeon RX 5000 e la RTX 2060, con le due soluzioni AMD che superano di poco i 30 FPS (33,4 FPS per la RX 5700 XT, 32,1 FPS per la RX 5700), mentre la scheda di Nvidia si ferma leggermente sotto, a 28,2 FPS medi.

Prestazioni in Full HD

Le prestazioni di Microsoft Flight Simulator sono limitate da diversi componenti hardware, lo si nota specialmente il Full HD. Il gioco non dovrebbe avere un tetto massimo di 60 FPS, eppure le schede video di fascia alta e medio-alta non riescono ad andare oltre quella soglia.

La Radeon RX 6900 XT, la RX 6800 XT e le RTX 3090, 3080 e 3070 offrono praticamente tutte le stesso framerate, che si aggira tra i 58 FPS e i 60 FPS. La Radeon RX 6800 è la prima scheda della classifica a non avere problemi di bottleneck e fa registrare una media di 55,3 FPS, seguita dalla RTX 2080 SUPER con 54,8 FPS e dalla nuova RTX 3060 Ti, che si ferma a 53,7 FPS. La RTX 2060 è anche in questo caso la peggiore, ma con i suoi 40 FPS medi e un 99esimo percentile di 32,1 FPS permette di giocare senza difficoltà.

Conclusioni

Trovare il miglior PC per Microsoft Flight Simulator non è semplice: il titolo è decisamente pesante da gestire e, soprattutto, i componenti hardware di nuova generazione sono ancora indisponibili. La situazione migliorerà nel corso dei prossimi mesi, ma se avete intenzione di assemblare un PC top di gamma per giocare al meglio l’ultimo simulatore di Xbox Game Studios dovrete essere molto pazienti. È vero, scavando qua e là è possibile trovare CPU e GPU di nuova generazione, ma i prezzi sono estremamente elevati e vi consigliamo di non acquistare nulla a queste cifre.

Guardando ai benchmark, se è vero che in 4K nessuna scheda arriva a 60 FPS, è anche vero che un simulatore può tranquillamente essere giocato a 30 FPS. Valutando i risultati ottenuti da questo punto di vista, in Ultra HD riuscirete a giocare senza difficoltà anche con una Radeon RX 6800 o una RTX 2080 Ti, forse più semplice da trovare (o magari già all’interno del vostro PC). A risoluzione Quad HD vi basterà invece una tra Radeon RX 5700 XT, RX 5700 o RTX 2070, con la scheda Nvidia che offre prestazioni superiori. In Full HD, oltre alle schede già citate vale la pena considerare anche la RTX 2060, che garantisce un framerate medio più che adeguato e un 99esimo percentile al di sopra dei 30 FPS.

Andando a modificare le impostazioni grafiche ovviamente otterrete risultati migliori e potrete giocare a 30 FPS anche con schede di fascia più bassa, oppure a risoluzione superiore di quella normalmente consentita dalla vostra GPU. In attesa che il mercato si ripopoli di schede video e processori, qui sotto vi lasciamo alcune configurazioni consigliate per le varie risoluzioni; ovviamente potete apportare varie modifiche, soprattutto in base alla disponibilità dei prodotti, l’importante è che il processore e la scheda video siano quelli indicati.