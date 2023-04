Cercate un portatile dalle ottime specifiche tecniche, ma con il vantaggio di avere uno schermo touch e la possibilità di usarlo come un tablet? Allora un’opzione ideale è il nuovissimo Surface Pro 9! Arrivato sul mercato pochi mesi fa, questo dispositivo gode già di uno sconto del 15%, messo a disposizione direttamente da Microsoft attraverso lo store ufficiale.

Lo sconto non durerà per sempre, infatti Microsoft fa sapere che sarà possibile acquistare il suo nuovo 2-in-1 di riferimento a prezzo vantaggioso fino al 10 maggio. Diverse sono le versioni in commercio di Surface Pro 9 e più o meno tutte vengono proposte a prezzo scontato. Si parte come al solito dagli Intel Core i5 (in questo caso di 12° generazione) fino ad arrivare all’insolita versione 5G, nota come Microsoft SQ3. Anche quest’ultima è in sconto, con risparmi fino a 340 euro a seconda del quantitativo di memoria integrato.

Essendo piuttosto insolita, è probabile che sarete attratti proprio dalla versione Microsoft SQ3, la cui peculiarità è quella di implementare un’architettura Qualcomm al posto di una piattaforma Intel. Il chip, creato insieme a Microsoft e dedicato appositamente a questo dispositivo, permette al Surface Pro 9 di utilizzare la velocissima connettività dati via rete telefonica, consentendo quindi di rimanere sempre connessi.

L’operatività rimane simile a quella già riscontrata in precedenza sul Surface Pro X, pertanto se avete provato quest’ultimo conoscete già i numerosi vantaggi del connettersi tramite la rete 5G. Possedere un portatile con questo chip offre non solo un nuovo metodo di accesso a internet, ma anche un’autonomia superiore rispetto alla controparte Intel, con differenze di prestazioni praticamente impercettibili nell’uso quotidiano.

La versione Microsoft SQ3 è poi esteticamente identica a quella basata su piattaforma Intel, un motivo in più per non scartarla a prescindere, visto che il design è un altro elemento a rendere il Surface Pro 9 il punto di riferimento per quanto riguarda i dispositivi convertibili. Con l’ausilio di questi sconti, la versione da 256GB costa meno della 128GB e, volendo, potrete approfittare del risparmio per acquistare la cover con tastiera e la Smart Pen, componenti non obbligatori ma consigliati per spremere al massimo le potenzialità di questo dispositivo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dello store dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!