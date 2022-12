Tramite un comunicato stampa, DeepCool ha annunciato il suo nuovo case QuadStellar Infinity, che riprende e rinnova il design del modello QuadStellar per offrire un aspetto moderno a coloro che necessitano di uno chassis per la propria configurazione di fascia alta, magari anche per eventuali mod appariscenti.

Photo Credit: DeepCool

Il design a compartimento del QuadStellar Infinity ha due scopi principali: uno è l’estetica e l’altro è il raffreddamento altamente funzionale. I sei pannelli in vetro temperato, in tutto il telaio, sono in grado di offrire una prospettiva unica e mostrare allo stesso tempo i componenti singolarmente. Infatti, i pannelli frontali di ciascuna capsula possono essere aperti manualmente e individualmente, al fine di garantire un flusso d’aria aggiuntivo, mentre quattro strisce luminose a LED RGB sono integrate nel pannello frontale, mentre un pratico pulsante di accensione centrale consente di avviare il sistema in maniera unica.

Dimensioni del prodotto 540x487x494 mm Colore Nero Peso netto 14,3Kg Formato schede madri Mini-ITX/Micro-ATX/ATX/E-ATX Porte I/O anteriori USB Type-C, Audiox1 Slot di espansione 14 Slot (8+6) Supporto radiatore 120/240/360 mm Altezza massima dissipatore CPU 135mm Tipo di alimentazione ATX PS2 (lunghezza massima: 210 mm) Garanzia 2 anni

Per quanto riguarda il raffreddamento, il case QuadStellar Infinity offre il supporto per radiatori fino a 360 mm e fino a 9 ventole da 120 mm e 2 ventole da 80 mm, così da garantire un flusso d’aria notevole. Dietro alla motherboard sarà possibile installare facilmente fino a 3 unità di archiviazione da 3,5″ o 3 unità di archiviazione da 2,5″. Lo chassis è anche in grado di

supportare schede grafiche di grandi dimensioni fino a 360 mm di lunghezza, mentre l’I/O del pannello frontale presenta una porta USB 3.2 Type-C e un jack audio combinato.

Il case DeepCool QuadStellar Infinity sarà disponibile in Italia dal gennaio 2023 al prezzo di circa 360 euro.