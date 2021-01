Il nuovo CEO di Intel mette Apple nel mirino: “Dobbiamo essere meglio di loro”

È solo di pochi giorni fa la notizia che il CEO di Intel Bob Swan sarà presto sostituito. A prendere il comando della società di Santa Clara ci penserà una figura storica per la società, Pat Gelsinger, il quale ha già messo in chiaro uno dei suoi obiettivi principali: Intel deve essere in grado di realizzare delle CPU migliori di quelle Apple!

Il cambio di CEO per Intel non diventerà effettivo fino al 15 febbraio di quest’anno. Il periodo di transizione permetterà a Swan di mettere Gelsinger nelle condizioni di prendere in mano la società e gli permetterà di fare lo stesso con il suo successore alla guida di VMware di cui al momento è a capo.

Nonostante ciò, sembra che Gelsinger abbia già mandato alcune comunicazioni ai dipendenti Intel mettendo in chiaro quali sono i propri obiettivi. “Intel deve essere migliore di Apple nel realizzare le CPU” ha dichiarato Gelsinger, elencando questa come una delle sfide che Intel deve ora affrontare.

Stando a quanto dichiarato da Mike Rogoway di Oregonian, Gelsinger avrebbe aggiunto: “Dobbiamo fornire prodotti migliori all’ecosistema dei PC di qualsiasi altra cosa possibile ad un’azienda di lifestyle di Cupertino“.

Il nuovo SoC Apple ha superato le aspettative

Il nuovo CEO Intel non sembra aver preso bene la decisione di Apple di allontanarsi dalle CPU x86 dell’azienda e la sua risposta sembra quella di voler costringere l’azienda Californiana a tornare sui propri passi, questo realizzando prodotti migliori di quelli che Apple può progettarsi da sola.

Rogoway ha anche sostenuto che Intel potrebbe avere intenzione di aspettare l’arrivo di Gelsinger prima di prendere decisioni strategiche chiave in materia di outsourcing. Pat Gelsinger è noto per essere un forte sostenitore delle fonderie Intel, in quanto la produzione interna dell’azienda “se eseguita bene, ha stabilito Intel come leader sotto ogni aspetto“. A lungo termine, l’outsourcing farebbe perdere ad Intel uno dei suoi principali vantaggi rispetto ai rivali.