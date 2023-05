Secondo le più recenti voci di corridoio, il chip Apple M3 potrebbe debuttare già entro la fine dell’anno in corso!

Apple sviluppa da diversi anni dei chip personalizzati per i propri dispositivi, come i processori della serie A che ben conosciamo sin dall’uscita di iPhone 4. A partire dal 2020, l’azienda ha iniziato a produrre anche dei chip a più alta potenza da poter utilizzare all’interno di laptop e desktop: il primo di questa serie è stato Apple M1.

Il chip M1 ha rappresentato una svolta in termini di prestazioni ed efficienza, ed è stato adottato su MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, iMac e iPad Pro. Il chip M1 è stato seguito dal chip M2 nel 2023, che ha migliorato le capacità di CPU, GPU e RAM. Apple non rimane però ferma con le mani in mano e sta già lavorando alla prossima generazione di chip che molto probabilmente sarà chiamata M3. Questa famiglia di chip dovrebbe essere ovviamente ancora più potente e avanzata.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il quale ha un’alta affidabilità in fatto di fughe di notizie riguardo Apple, l’azienda americana starebbe testando il chip M3 Pro con una CPU a 12 core e una GPU a 18 core, oltre a 36GB di RAM integrata. Il chip M3 Pro sarebbe realizzato nelle fonderie a 3nm di TSMC, che consentirebbe una maggiore densità di transistor e un minore consumo energetico.

Gurman sostiene che il chip M3 Pro è in fase di test da parte degli sviluppatori per la compatibilità con le app di terze parti. Afferma che questa dovrebbe essere la versione di base di quello che sarà il chip M3 Pro del prossimo anno. Ciò significa che Apple potrebbe lanciare anche altre varianti del chip M3, come l’M3 Max e l’M3 Ultra, le quali potrebbero avere ancora più core di CPU e GPU.

Secondo Gurman, il chip M3 dovrebbe debuttare alla fine del 2023 o all’inizio del 2024. Egli afferma che alcuni dei primi dispositivi a utilizzare il chip M3 saranno iMac, MacBook Pro, MacBook Air e iPad Pro. Il chip M3 potrebbe offrire miglioramenti significativi in termini di prestazioni, grafica, durata della batteria e gestione termica per questi dispositivi. Il chip M3 potrebbe anche abilitare nuove funzionalità e capacità che non sono possibili con l’attuale chip M2.

Il passaggio di Apple ai chip proprietari ha cambiato le carte in tavola per l’industria tecnologica. L’azienda ha dimostrato di poter progettare chip superiori alla concorrenza in termini di velocità, efficienza e integrazione. Il chip M3 potrebbe essere un’altra pietra miliare nel percorso di Apple e non vediamo l’ora di vedere cosa riuscirà a fare.