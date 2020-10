Il nuovo dissipatore di ID Cooling è pronto per le CPU più potenti

ID Cooling ha presentato il suo nuovo dissipatore ad aria a doppia torre per processori tradizionali con TDP fino a 280W. Il sistema di raffreddamento SE-70 è progettato per le prossime CPU di fascia alta AMD e Intel che necessitano di una soluzione affidabile per l’overclock.

L’intensificarsi della concorrenza sul mercato dei processori mainstream per desktop ha portato ad un aumento del loro TDP nel corso degli ultimi anni. Formalmente, i processori moderni dissipano da 95W a 125W e possono essere raffreddati utilizzando dispositivi di raffreddamento relativamente modesti. Ma se qualcuno vuole raggiungere le loro frequenze massime di clock, è necessario utilizzare dissipatori notevolmente più potenti. Per molti, la scelta più ovvia è un sistema di raffreddamento a liquido a circuito chiuso, ma altri preferiscono i cari e vecchi raffreddatori d’aria.

L’ID Cooling SE-70 presenta un design a doppia torre con dozzine di alette in alluminio, una base in rame, sette heatpipe da 6mm e due ventole da 120mm. L’unità pesa circa 1,3Kg e misura 122×141×156 mm. Le sue dimensioni lo rendono adatto solo per i case un po’ più grandi e, inoltre, sarà necessario assicurarsi che sia presente abbastanza spazio per ospitare i moduli di memoria che si intende impiegare con la propria configurazione.

Tenendo presente che AMD ha raccomandato di utilizzare sistemi di raffreddamento a liquido con radiatore da 360mm con i processori Ryzen serie 5000 e anche le prossime CPU Intel Rocket Lake-S potrebbero essere piuttosto esigenti da questo punto di vista, gli appassionati avranno bisogno, in alternativa, di dissipatori ad aria avanzati come l’SE-70 di ID Cooling.

Le ventole con cuscinetto idraulico ruotano a una velocità di 700 RPM~1800 RPM per produrre una pressione dell’aria fino a 76,16 CFM e generando un livello di rumore massimo di 35,2dBA. L’SE-70 è progettato per i processori AMD AM4 e per le CPU Intel LGA1200/115x/20xx. Dato il design della sua base ed alcuni altri fattori, il produttore ha deciso di non dotare il suo SE-70 di un meccanismo di montaggio per la piattaforma sTR4 di AMD.

Finora, l’SE-70 di ID Cooling è stato annunciato solo in Cina e Giappone, quindi non è chiaro se e quando sarà disponibile in occidente.