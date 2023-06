Il driver GeForce 535.98 di Nvidia ha portato un significativo aumento delle prestazioni per le unità SSD PCIe 5.0 che supportano DirectStorage, una tecnologia che riduce i tempi di caricamento dei giochi utilizzando la compressione della GPU.

Secondo Compusemble, che testa le prestazioni delle unità SSD, il driver ha aumentato la larghezza di banda del Crucial T700, una delle più veloci unità SSD PCIe 5.0 consumer, del 18%, con una conseguente riduzione dei tempi di caricamento del 17%. Il driver ha anche migliorato le prestazioni di un’unità SSD PCIe 4.0, ma solo del 2%.

DirectStorage è una funzionalità che consente ai giochi di caricare le risorse direttamente dall’SSD alla GPU, bypassando la CPU e risparmiando risorse preziose. Tuttavia, le risorse di gioco sono solitamente compresse per risparmiare spazio e devono essere decompresse prima di poter essere utilizzate dalla GPU. È qui che viene permesso alla GPU di gestire il processo di decompressione invece di affidarsi alla CPU, migliorando le prestazioni e riducendo la latenza.

Il driver GeForce 535.98 di Nvidia ha ottimizzato la compressione GPU per le unità SSD PCIe 5.0, che hanno una larghezza di banda molto più elevata rispetto alle unità SSD PCIe 4.0. Il Crucial T700, ad esempio, può raggiungere fino a 14GB/s di velocità di lettura sequenziale, mentre la maggior parte delle unità SSD PCIe 4.0 si limita a circa 7GB/s. Con il nuovo driver, il T700 ha raggiunto una larghezza di banda di 33,12GB/s nella compressione GPU, rispetto ai 28,09GB/s del driver precedente. Questo si è tradotto in un tempo di caricamento di 0,20 secondi, da 0,24 secondi.

L’unità SSD PCIe 4.0, invece, ha registrato solo un miglioramento marginale con il nuovo driver: la sua larghezza di banda è passata da 22,26GB/s a 22,80GB/s e il tempo di caricamento è sceso da 0,30 secondi a 0,29 secondi. Ciò suggerisce che le unità SSD PCIe 4.0 hanno raggiunto il massimo delle prestazioni con DirectStorage e la compressione GPU, mentre le unità SSD PCIe 5.0 hanno ancora margine di miglioramento.

Naturalmente, questi risultati si basano su un benchmark sintetico che misura le prestazioni della compressione GPU e potrebbero non riflettere gli scenari di gioco reali. Attualmente sono pochi i giochi che supportano DirectStorage, come Forspoken e Halo Infinite, e potrebbero avere tempi di caricamento diversi a seconda di vari fattori, come il motore di gioco, le dimensioni delle risorse, la risoluzione, le impostazioni e così via.

Tuttavia, è chiaro che il driver GeForce 535.98 di Nvidia ha reso le unità SSD PCIe 5.0 ancora più veloci e interessanti per i giocatori che vogliono godere di tempi di caricamento più brevi e di un gameplay più fluido con DirectStorage e la compressione della GPU.