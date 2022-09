In occasione di IFA, Lenovo ha annunciato la nuova generazione di ThinkPad X1 Fold, dispositivo portatile davvero particolare, caratterizzato da uno schermo OLED da 16″ pieghevole con risoluzione 2560×2024 pixel e basato su piattaforma Intel Core di ultima generazione con grafica Iris Xe, capace di dare ai professionisti tutta la potenza necessaria per lavorare.

Come sempre ci sono diverse configurazioni disponibili, alcune delle quali certificate Intel Evo, ma in termini di caratteristiche tecniche troviamo processore Intel Core i7 (anche vPro) di dodicesima generazione, SSD fino a 1TB, fino a 32GB di RAM LPDDR5, batteria da 48Whr e sistema operativo Windows 11, con cornici intorno allo schermo sottili e uno spessore complessivo di 8,6mm da aperto e 17,4mm quando piegato. La dotazione porte offre due Thunderbolt 4, una USB-C 3.2 Gen2 e uno slot per Nano-SIM, per essere connessi ovunque. Non mancano connettività Wi-Fi 6E, 5G (opzionale) e Bluetooth 5.2.

Data la particolare natura del dispositivo, la tastiera è a parte e può essere usata in maniera diversa in base alle esigenze: è possibile collegarla magneticamente alla metà inferiore del display e usare ThinkPad X1 Fold come un classico laptop da 12″, oppure sfruttare al massimo il pannello da 16″ in formato 4:3, per massimizzare la produttività online. Nel complesso, le dimensioni sono pari a 276,2 x 345,7 x 8,6mm con lo schermo aperto e di 176,4 x 276,2 x 17,4 mm con il dispositivo piegato, mentre il peso è pari a 1,28kg, che diventano 1,9kg se si considerano la tastiera le lo stand che permette di tenere lo schermo in verticale.

Tra gli accessori non manca il pennino, con tecnologia Wacom e che si collega magneticamente allo schermo. Può essere usato per disegnare o per prendere appunti, come su qualsiasi altro dispositivo Windows che ne è equipaggiato, con il vantaggio in questo caso di avere a disposizione una superficie davvero ampia su cui lavorare.

ThinkPad X1 Fold arriverà sul mercato statunitenste nel mese di novembre, con prezzi a partire da 2499 dollari. Purtroppo, al momento non abbiamo dettagli su disponibilità e prezzi per il nostro paese.