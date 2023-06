Al Computex MSI ha portato novità anche per il settore professionale, dove il nuovo mini PC Pro DP10 13M si è rilevato protagonista: si tratta di un piccolissimo sistema (solo 1,1 litri) con processore Intel Core i7-1360P di ultima generazione con grafica Xe, possibilità di montaggio VESA e un buon numero di porte, tra cui spiccano quattro uscite video per collegare quattro display contemporaneamente.

Ciò è possibile grazie a una HDMI, una Displayport, una Thunderbolt 4 e una vecchia VGA, compatibile con i display più datati ma che in caso di necessità può essere usata anche come porta di comunicazione. A bordo troviamo anche un buon numero di porte USB tipo A, Ethernet 2,5G, Wi-Fi 6E e un connettore 2 pin a cui collegare il tasto d’accensione esterno, molto ultime se si monta il Pro DP10 su un monitor.

Ad accompagnare il mini PC ci sono due nuovi monitor, primo dei quali Modern MD271UL. Si tratta di una soluzione con diagonale da 27 pollici e pannello IPS con risoluzione 4K e frequenza d’aggiornamento di 60Hz. È ottimo per i professionisti e per i creatori di contenuti grazie alla copertura del 99% dello spazio DCI-P3, inoltre offre una porta USB-C con Power Delivery fino a 65 watt, quindi potrete anche collegare il vostro portatile con un unico cavo per usare il monitor e allo stesso tempo alimentare il laptop.

Oltre alla USB tipo C, Modern MD271UL è equipaggiato con due HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.2a. I connettori sono tutti posti sul retro del display e non sotto, dove li troviamo di solito; una scelta che non è una novità assoluta ma che apprezziamo molto, dato che rende decisamente più semplice collegare i cavi.

Altro monitor che debutta al Computex è Modern MD272QXPW, equipaggiato con un pannello 27 pollici con risoluzione Quad HD e frequenza d’aggiornamento di 100Hz. Non mancano l’adaptive Sync e certificazione VESA DisplayHDR 400, così come una porta USB-C con Power Delivery fino a 65 watt. Presente anche uno Switch KVM, che permette di controllare tutti i PC collegati con un unico kit mouse e tastiera, purché questo sia connesso alle USB del monitor; basta cambiare sorgente video e automaticamente i dispositivi di input gestiranno il PC mostrato a schermo.

La dotazione porte è completa di HDMI e DisplayPort, inoltre sono presenti tutte le regolazioni del caso: MSI Modern MD272QXPW può essere alzato o abbassato, inclinato verso l’alto, il basso, destra o sinistra e può ache essere posizionato in verticale.

Anche qui abbiamo una buona copertura della gamma DCI-P3 e supporto al colore 10-bit, ma la caratteristica forse più interessante dei nuovi monitor della serie Modern è la funzione Eye-Q Check: si tratta di tre test integrati nel monitor e accessibili tramite OSD, che permettono di verificare la corretta posizione dello schermo e l’affaticamento della vista, così da capire se bisogna regolare meglio il monitor o se è ora di fare una pausa.