Il nuovo mini PC di Stealth funziona anche sotto la pioggia

Stealth ha presentato il suo nuovo mini PC impermeabile con un grado di resistenza all’acqua IP67: WPC-905. L’unità è progettata per essere utilizzata come dispositivo IoT, server o workstation in condizioni ambientali difficili ed il suo prezzo iniziale è stato fissato a 3.195$.

Sborsando tale cifra vi porterete a casa un case completamente resistente all’acqua, inclusa la sezione di connettività posteriore. Potrete equipaggiare il vostro WPC-905 con un processore Intel “UE” di ottava generazione a bassa potenza, un singolo modulo da 8, 16 o 32 GB di RAM DDR4 e fino a 2TB di SSD. Ovviamente, tenete in considerazione che il prezzo aumenterà di conseguenza aggiungendo un maggiore quantitativo di RAM o memoria di archiviazione rispetto al modello base.

Per garantire la piena impermeabilità, l’unità dispone di porte posteriori adatte a raggiungere tale risultate, tra cui troviamo un’uscita video DVI-D, l’ingresso per l’alimentazione, una seriale RS-232, due USB 2.0 e due Ethernet. Ogni porta è collegata al PC tramite un connettore M12, che necessita di cavi e adattatori personalizzati se si desidera collegare periferiche, monitor o altri dispositivi al WPC-905. Il costo di Stealth WPC-905 potrebbe sembrare piuttosto elevato date le caratteristiche tecniche. Tuttavia, se avete bisogno di una macchina che possa funzionare bene in condizioni difficili ed eseguire lavori molto importanti, il suo acquisto potrebbe valerne la pena.

Un paio di giorni fa vi abbiamo parlato anche di Jupiter X300, nuovo mini PC in formato UCFF (ultra-compact form factor) realizzato da ASRock che garantisce ottime prestazioni grazie all’impiego di APU Ryzen desktop di AMD. Si tratta del successore del precedente Mars 4000U e punta a fornire un’esperienza desktop completa in uno spazio molto ridotto.