Al Computex 2023 Minisforum ci ha mostrato un nuovo mini PC, che possiamo considerare davvero “mini”: si chiama Mercury e come vedete dalle foto, occupa davvero pochissimo spazio. Nonostante questo, la dotazione hardware è di tutto rispetto: a bordo abbiamo una APU AMD Ryzen 7040U “Phoenix”, un SSD M.2 in formato 2230 e memorie LPDDR5.

Non manca anche un’ottima dotazione porte, che comprende due USB4, tre USB 3.2 tipo A, un’uscita HDMI e un jack per le cuffie. L’alimentazione avviene tramite USB-C, sfruttando proprio una delle due USB4.

Il chip Ryzen 7040U mette a disposizione 8 core / 16 thread con architettura Zen 4, oltre alla nuova grafica integrata Radeon 780M, basata su RDNA 3. Il case è completamente in plastica e la scheda madre, come forse avrete intuito viste le dimensioni del computer, è completamente custom; per il raffreddamento sono presenti una ventola nella parte superiore e una in quella inferiore.

Oltre al nuovo Mercury EM780, Minisforum ha anche mostrato in fiera i due Venus UM790 e UM780, soluzioni equipaggiate con APU AMD Ryzen 7040HS. La configurazione rimane 8 core / 16 thread con architettura Zen 4 e grafica integrata Radeon 780M basata su RDNA 3, ma il chip è più potente e offre prestazioni migliori. Le altre specifiche sono quelle “classiche” di un mini PC e comprendono un SSD M2 in formato 2280, la possibilità di installare un’unità SATA da 2,5″, supporto a DDR5 SO-DIMM e porta LAN per la connettività.

Al momento, non ci sono informazioni né sul prezzo né sulla disponibilità nel nostro paese dei nuovi Minisforum Mercury e Venus.