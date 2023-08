Nel regno delle soluzioni informatiche compatte, Minisforum ha dimostrato ancora una volta la sua abilità presentando l’innovativo mini PC UM790 XTX.

Sostenuto dalla potenza dell’APU AMD Ryzen 7040, la più veloce del momento insieme al supporto dGPU, questa nuova offerta testimonia l’impegno di Minisforum nel superare i confini di ciò che i mini PC possono raggiungere.

Il mini PC UM790 XTX prende le redini dal suo predecessore, l’UM790 Pro, e migliora con una serie di aggiornamenti che ridefiniscono il panorama dei PC ultra compatti. Il suo cuore è la formidabile APU AMD Ryzen 7040 “Phoenix”. Tradizionalmente confinata in TDP che vanno da 7W a 54W, Minisforum ha liberato il pieno potenziale di questa APU nell’UM790 XTX. Il risultato? Un’incredibile potenza di elaborazione che raggiunge picchi di 70W e che apre le porte a possibilità di prestazioni senza precedenti per queste dimensioni.

Dal punto di vista visivo, l’UM790 XTX mantiene l’elegante involucro metallico che caratterizza il design di Minisforum. Tuttavia, questa volta c’è molto di più di quello che si vede. Un layout meticolosamente realizzato garantisce prestazioni di raffreddamento ottimali, un aspetto fondamentale quando si ha a che fare con una potenza di elaborazione così alta. i fori allargati per la fuoriuscita dell’aria dal retro dello chassis favoriscono un’efficiente dissipazione del calore, mantenendo le massime prestazioni con pochi compromessi.

L’UM790 XTX vanta una serie di opzioni I/O in grado di soddisfare una moltitudine di esigenze. Da due porte USB4 a quattro porte USB 3.2 Gen2, uscite HDMI e DP e non una ma ben due porte 2,5 GbE, questo mini PC non lascia nulla di intentato in fatto di connettività. Inoltre, l’inclusione del supporto Power Delivery (PD) da 65W a 100W garantisce versatilità e adattabilità per una varietà di scenari di utilizzo.

Senza dubbio, il fiore all’occhiello di questo mini PC è l’APU AMD Ryzen 7040 “Phoenix”. Mentre il suo predecessore, l’UM790 Pro, è in grado di erogare fino a 65W di potenza, l’UM790 XTX spinge le prestazioni a 70W. Questo salto di potenza si traduce in un miglioramento tangibile delle prestazioni di CPU e GPU. In particolare, il design compatto dei mini PC può a volte limitare la potenza di APU ad alte prestazioni, ma Minisforum ha ingegnosamente contrastato questo problema con l’integrazione del design di raffreddamento Cold Wave 2.1. Una ventola in stile blower e l’applicazione del metallo liquido sull’APU lavorano in tandem per garantire un controllo ottimale della temperatura e prestazioni di picco sostenute.

Per quanto riguarda l’innovazione, Minisforum introduce un elemento personalizzabile nell’UM790 XTX. La parte superiore dello chassis può essere adornata con frontalini che si illuminano in uno spettro di colori RGB. Sebbene siano previste quattro opzioni standard, gli utenti hanno anche la libertà creativa di creare i propri frontalini, aggiungendo un tocco personale alla propria configurazione informatica.

Non si può ignorare l’inclusione della porta Oculink nell’I/O posteriore, una caratteristica distintiva che contraddistingue l’UM790 XTX. Questa porta utilizza un’interfaccia M.2 e facilita il collegamento di una dGPU attraverso un modulo. Sebbene le opzioni per l’utilizzo della porta Oculink siano al momento limitate, Minisforum sta lavorando alacremente ai propri progetti di dGPU proprietarie, con l’obiettivo di svelarli per l’UM790 XTX nel prossimo futuro.