Il nuovo monitor 4K da 43″ AOC è perfetto anche per i videogiocatori

Un altro monitor gaming di grande formato è in arrivo da AOC (come riportato da TFT Central) e sembra piuttosto promettente. La società ha annunciato recentemente il modello G4309VX/D, che misura 43” di diagonale e offre una risoluzione di 3840×2160 pixel (4K UHD). I videogiocatori saranno lieti di sapere che il display vanta un tempo di risposta di 1 ms e una frequenza di aggiornamento di 144Hz con Adaptive-Sync (AMD FreeSync), caratteristiche competitive per questa risoluzione e dimensioni.

Photo Credit: AOC

Grazie al suo pannello VA, AOC afferma che il G4309VX/D ha un tipico rapporto di contrasto statico di 4.000:1 (è supportato solo il local dimming edge-lit). Inoltre, il G4309VX/D, che utilizza la tecnologia Quantum Dot, riesce a coprire rispettivamente il 100 e il 95% degli spazi colore sRGB e DCI-P3 e supporta il colore a 8 bit e il Frame Rate Control (FRC). Per quanto riguarda la luminosità, il monitor raggiunge i 720 nits per i contenuti SDR, salendo a 1.100 nits per quelli HDR.

Tipo di pannello/Retrolluminazione VA, edge array Quantum Dot Dimensioni dello schermo/Rapporto di aspetto 43″ / 16:9 Massima risoluzione e Refresh Rate 3840×2160 @ 144 Hz FreeSync: 48-144 Hz Profondità colori nativa & Gamut 10-bit (8-bit+FRC) / DCI-P3+ HDR10, DisplayHDR 1000 Tempo di risposta (MPRT) 1ms Luminosità (mfr) 720 nits SDR 1,100 nits HDR Contrasto (mfr) 4,000:1 Speaker 2x 7w Ingressi Video 2x DisplayPort 1.4a w/DSC 2x HDMI 2.1 Audio jack cuffie da 3,5mm USB 3.2 4x USB 3.2 Gen 1 (Type-A) Peso 16.9Kg

Per quanto riguarda la connettività, il G4309VX/D dispone di due porte HDMI 2.1 e due DisplayPort 1.4 per il collegamento a PC o console da gioco (come Xbox Series X o PlayStation 5). Inoltre, è presente un hub integrato con quattro porte USB 3.2 Gen 1 (Tipo A), un jack per cuffie da 3,5 mm e altoparlanti stereo (7 watt ciascuno).

Photo Credit: AOC

Sfortunatamente, al momento non conosciamo prezzo e disponibilità del prodotto. Attualmente, l’AOC G4309VX/D è destinato solo al mercato cinese. Tuttavia, è molto probabile che arrivi anche nei mercati statunitensi ed europei, dove potrebbe essere accolto piuttosto calorosamente.