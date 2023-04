La nuova app di Outlook per Windows porterà con se diverse novità annunciate da Microsoft, tra cui il tanto atteso supporto agli account di terze parti che consentirà finalmente di collegare il proprio account Gmail, nonché leggere la relativa posta elettronica, ma anche organizzare calendario e contatti. Si tratta di un cambiamento radicale, dato che finora Outlook supportava soltanto gli account Microsoft personali e di lavoro. La decisione di includere anche gli account Gmail con la nuova app segna quindi la prima vera apertura verso gli account di terze parti.

Fonte: Windows Central

L’azienda ha infatti confermato che il supporto anche per altri account, tra cui Yahoo e iCloud di Apple, verrà introdotto in futuro. Tra le altre novità c’è anche l’integrazione di Microsoft Editor durante la scrittura di un messaggio di posta elettronica, l’inserimento di sondaggi nelle email, l’invio ritardato e altre funzionalità che trovate nell’elenco di seguito:

Editor di testo ricco, suggerimenti per il completamento automatico e correzione ortografica con Microsoft Editor;

Meteo quotidiano nel calendario;

Possibilità di aggiungere più calendari condivisi;

Supporto a più fusi orari;

Supporto al calendario Google;

Chiamate Skype e Teams direttamente dall’app Outlook;

Possibilità di fissare in alto i messaggi di posta elettronica importanti;

Invio ritardato fino a 10 secondi, in modo da poter annullarlo nel caso vi siano errori o per qualsiasi altro motivo;

Inserimento dei sondaggi nelle email.

Tra le funzionalità in arrivo successivamente, Microsoft ha anche annunciato più opzioni per la personalizzazione estetica, nuova interfaccia per il calendario, modalità offline e supporto ai file ICS, per l’importazione di calendari. Allo stato attuale, la nuova versione di Outlook per Windows è in fase di test ed è disponibile in anteprima attraverso il programma Windows Insider. Gli utenti eleggibili per la prova, noteranno un nuovo pulsante “Prova il nuovo Outlook” in alto a destra dell’app Windows Mail.