AV- Comparatives è un laboratorio indipendente che esegue diversi test sugli antivirus disponibili sul mercato, al fine di testarne l’efficacia e l’impatto sulle prestazioni. I dati di AV-Comparatives sono oggettivi e frutto di varie misurazioni effettuati in ambienti professionali e certificati ISO. I dati di questo laboratorio, insieme ad altri, ci aiutano a valutare al meglio i vari prodotti in sede di recensione e nelle nostre guide all’acquisto.

E da poco, l’azienda ha pubblicato i risultati dei test condotti ad aprile 2022 sull’impatto dei vari prodotti sulle prestazioni delle macchine in cui vengono installate. I test sono stati condotti su un computer con Windows 10 21H2 a 64 bit con tutti gli ultimi aggiornamenti installati, dotato di CPU Intel Core i3, 4 GB di RAM e SSD, una configurazione di fascia bassa, e con connessione a Internet attiva.

I test hanno incluso attività di copia di file, archiviazione ed estrazione di dati, installazione e disinstallazione di applicazioni, navigazione e download, nonché l’uso di PC Mark 10 Professional. Il tutto aveva l’obiettivo di misurare l’impatto delle suite di sicurezza sulle prestazioni generali del sistema, un elemento da non sottovalutare, dato che può essere determinante nella scelta di un antivirus anziché un altro. Il laboratorio ha fatto sì di ridurre al minimo il possibile impatto di fattori esterni sui valori ottenuti, affinché fossero significativi.

Test prestazioni AV Aprile 2022 - Fonte: AV-Comparatives

Tra i vari brand di antivirus sottoposti a test, citiamo Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, Avira Prime, Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security, Kaspersky Internet Security, McAfee Total Protection, Microsoft Defender, North 360 Deluxe e Trend Micro Internet Security. Gli antivirus più performanti sono risultati, nell’ordine:

K7

Panda

ESET

g Data

NortonLifeLock

McAfee

Bitdefender

Avast

AVG

Mentre in fondo alla classifica troviamo:

Microsoft Defender

Total Defense

È opportuno ricordare che questi sono solo test sull’impatto generale sulle prestazioni del computer in cui gli antivirus vengono installati e non danno alcuna indicazione sulla loro efficacia come suite di sicurezza. In ogni caso, i testi indipendenti come questo hanno lo scopo di stimolare le aziende a fare meglio, e ci auguriamo che i produttori prendano in considerazione questi dati per migliorare i propri prodotti.