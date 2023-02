Il nuovo e atteso SSD Aorus Gen5 10000 di Gigabyte sta per fare il suo debutto sul mercato e già alcuni siti di e-commerce lo hanno inserito nel proprio listino. Tra questi troviamo Amazon e Newegg, che hanno proposto il top di gamma con capacità di 2TB, anche se per il momento su Amazon.com viene riportata la dicitura “temporaneamente non disponibile“. Invece, su Newegg l’unità è attualmente in preorder al prezzo di 339,99 dollari.

Photo Credit: Gigabyte

Rispetto al precedente Aorus Gen4 7000s Prem, il nuovo modello offre prestazioni maggiori a fronte, tuttavia, di un prezzo più elevato. La precedente generazione offriva una velocità massima di lettura e scrittura sequenziale, rispettivamente, di 7.000MB/s e 6.850MB/s. Il nuovo Aorus Gen5 10000 da 2TB, invece, raggiunge una velocità di lettura e scrittura sequenziale, rispettivamente, di 10.000MB/s e di 9.500MB/s. Inoltre, mentre la generazione precedente disponeva di 2GB di cache DDR4, la nuova Gen5 ha raddoppiato la quantità a 4GB LPDDR4.

Aorus Gen5 10000 1TB Aorus Gen5 10000 2TB Interfaccia PCI-Express 5.0 x4, NVMe 2.0 PCI-Express 5.0 x4, NVMe 2.0 Controller Phison E26 Phison E26 Form factor M.2 2280 (80 x 22 x 2.3mm) M.2 2280 (80 x 22 x 2.3mm) Capacità 1,000GB 2,000GB NAND 232-layer 3D TLC NAND Flash 232-layer 3D TLC NAND Flash Cache DDR Esterna LPDDR4 2GB LPDDR4 4GB Velocità di lettura sequenziale Fino a 9.500 MB/s Fino a 10.000MB/s Velocità di scrittura sequenziale Fino a 8.500 MB/s Fino a 9.500MB/s Dimensioni con il dissipatore 92×23,5×44,7 mm 92×23,5×44,7 mm MTBF / Garanzia 1.6M ore/700TBW 1.6M ore / 1400TBW

Con l’interfaccia PCIe 5.0, che apre nuove possibilità a livello prestazionale per gli SSD ma anche aumenta la produzione di calore, Gigabyte ha incluso la propria soluzione di raffreddamento M.2 Thermal Guard Xtreme con doppio heatpipe per aiutare a stabilizzare le prestazioni termiche e impedire all’SSD di andare prematuramente in throttling sotto carico.

Attualmente, Gigabyte non ha ancora fornito una data precisa per quanto riguarda la disponibilità effettiva del suo Aorus Gen5 10000 da 2TB (o per la versione più economica da 1TB). Tuttavia non dovrebbe mancare molto, visto che Newegg ha già pubblicato i prezzi e sta consentendo ai clienti di effettuare il preordine.