Le incredibili velocità raggiunte dai prossimi SSD NVMe basati sull’interfaccia PCIe 5.0, che raddoppia la banda disponibile rispetto a PCIe 4.0, avranno l’effetto collaterale di generare una quantità più alta di calore durante il funzionamento che, ovviamente, dovrà essere smaltito per mantenere alte le performance. Già da un po’ di tempo sono comparsi sul mercato diversi dissipatori after-market, ma in futuro trovare SSD già dotati di fabbrica di un sistema di raffreddamento adeguato sarà sempre più frequente.

Ad esempio, CFD Gaming ha recentemente presentato la sua nuova serie di SSD PCIe 5.0 contraddistinta dalla sigla PG5NFZ, equipaggiata con un dissipatore di alluminio di generose dimensioni con tanto di ventolina. Come riportato da Hermitage Akihabara, i dispositivi sono dotati del controller Phison PS5026-E26, abbinato a memorie 3D NAND TLC B58R di Micron per fornire una velocità di lettura sequenziale massima di 10Gb/s e di scrittura sequenziale fino a 9,5Gb/s. Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, gli SSD possono raggiungere 1,5milioni/1,25 milioni di operazioni di input/output al secondo (OPS) in lettura/scrittura casuale. I modelli M.2-2280-D2-M (double-sided) saranno disponibili nelle configurazioni da 1, 2 e 4 TB. La variante da 2TB sarà già commercializzata a novembre, mentre per le altre non è stato specificato un periodo di lancio.

Photo Credit: CFD

Indubbiamente, l’aspetto che salta subito all’occhio è l’enorme dissipatore di alluminio alto 20mm, che incorpora una ventola ad alta pressone e alta velocità allo scopo di mantenere le temperature di esercizio il più basse possibili, anche con carichi di lavoro particolarmente impegnativi.

Purtroppo, non sappiamo se questi SSD di CFD Gaming saranno acquistabili anche in occidente. Infatti, l’azienda opera in Giappone come rivenditore e non dispone di capacità produttive proprie, affidando la costruzione vera e propria a terze parti. Tuttavia, Phison, responsabile del controller PCIe 5.0, si occupa anche dello sviluppo di prodotti e della loro personalizzazione e quindi non è affatto da escludere che SSD simili arrivino in Europa distribuiti da un’altra azienda.