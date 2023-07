Sabrent, azienda nota per le sue soluzioni di archiviazione ad alte prestazioni, ha appena annunciato una nuova unità SSD che afferma essere la più veloce al mondo.

Fonte: Sabrent

Sabrent ha sollevato l’entusiasmo degli appassionati di tecnologia con l’annuncio del suo prossimo SSD PCIe Gen5, il Rocket X5, che promette velocità di lettura incredibili di 14GB/s. Ora, l’azienda ha fornito la prova con uno screenshot che dimostra le straordinarie prestazioni di questa unità di storage, suscitando ancora più interesse nel settore. Sabrent ha persino dichiarato di essere focalizzata su un ulteriore miglioramento delle velocità, con l’obiettivo di superare tutti gli SSD attualmente disponibili sul mercato.

Fonte: Sabrent

Il Sabrent Rocket X5 è in grado di raggiungere velocità sequenziali di lettura di 14.179MB/s e velocità sequenziali di scrittura di 12.280MB/s, come dimostrato dai test effettuati con CrystalDiskMark. Queste prestazioni eccezionali pongono il Rocket X5 in una posizione di rilievo tra gli SSD di fascia alta presenti sul mercato. Ma non è tutto: il dispositivo è anche in grado di offrire un’ottima performance in termini di operazioni casuali, con 1,56 milioni 4K IOPS in lettura e 1,669 milioni 4K IOPS in srittura, rendendolo comparabile agli SSD ad alte prestazioni di fascia alta.

Uno dei principali competitor che Sabrent intende superare è l’SSD Samsung PM1743 PCIe 5.0 x4, che ha ottenuto un throughput di circa 13,8GB/s nel benchmark IOMeter con un processore Intel Alder Lake. Tuttavia, Sabrent è fiduciosa di poter raggiungere velocità ancora più elevate con il suo drive basato sul controller Phison PS5026-E26. Un fattore chiave che contribuisce alle prestazioni superiori del Rocket X5 è l’utilizzo di una memoria NAND 3D TLC estremamente veloce con una frequenza operativa di almeno 2400MT/s.

Nonostante le impressionanti prestazioni già raggiunte, Sabrent sottolinea che il Rocket X5 è ancora in fase di perfezionamento. La società si impegna a migliorare ulteriormente le prestazioni dell’SSD, lavorando a stretto contatto con Phison per sviluppare nuove tecnologie all’avanguardia. Inoltre, Sabrent ha effettuato numerosi test termici per garantire che l’unità mantenga temperature ottimali, senza però generare rumori ad alta frequenza.