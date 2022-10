Le migliori tastiere meccaniche sul mercato hanno una caratteristica che le contraddistingue dalle altre: la possibilità di cambiare gli switch, fattore che le rende altamente personalizzabili. I più appassionati scelgono gli switch in base a diversi aspetti, come la rigidità alla pressione, la rumorosità e altre caratteristiche che rendono uniche le sensazioni restituite da ogni differente tipologia. Questo è il motivo per cui Cherry, azienda molto conosciuta e specializzata in questo ambito, ha sempre offerto una vasta varietà di switch tra cui scegliere.

L’ultima proposta è molto curiosa e prende il nome di Cherry MX Ergo Clear, uno switch che, secondo l’azienda stessa, avrebbe un comportamento che è un mix tra i modelli MX Brown e MX Clear: la corsa rimane di 4mm con attivazione dopo 2mm, la forza d’attuazione è di 55g ma scende a 40g una volta raggiunto il punto d’attuazione. Facendo un paragone con le altre due tipologie, il modello MX Clear richiede 65g prima di scendere a 55g, mentre la versione MX Brown ha una pressione di 65g, che diminuisce poi a 45g.

Fonte: Cherry

La novità più interessante del nuovo Cherry MX Ergo Clear riguarda però il suo sviluppo, ispirato da un vecchio post sul forum di Geekhack. L’autore, che riporta il nick “mtl”, non apprezzava molto l’eccessiva pesantezza dello switch MX Clear, in particolar modo nei pulsanti perimetrali della tastiera. L’utente ha quindi deciso di assemblare un proprio switch, utilizzando la molla più leggera da 60g dello Cherry MX Black all’interno del modello Clear, creando così un effettivo ibrido tra le due tipologie, più facile da premere e più tattile rispetto a un Cherry MX Brown.

L’azienda ha così realizzato l’MX Ergo Clear, utilizzando una molla simile di quella dell’MX Black, ma con un design aggiornato, come affermato da un portavoce dell’azienda. In maniera simile a quanto fatto da “mtl”, Cherry ha inoltre pre-lubrificato le molle al fine di rendere più fluida la pressione. L’azienda ha utilizzato un processo automatizzato ad alta precisione, più efficiente rispetto alla classica lubrificazione a immersione invece usata da “mtl” e in grado di garantire una durata fino a 50 milioni di pressioni.