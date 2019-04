Il PC-Lasagna, un’idiozia che merita di essere vista

Creato il PC-lasagna, un progetto tanto stupido quanto divertente. A realizzato lo youtuber Micah Laplante del canale Laplanet Arts.

Quando pensavi di averle viste tutte nella vita, c’è qualcuno pronto a smentirti. Stiamo parlando del canale Youtube Laplanet Arts di Micah Laplante, che ha letteralmente deciso di stupire il mondo creando un “PC-lasagna”, usando della sfoglia, dei rigatoni, tanta colla e ovviamente l’hardware di un vecchio portatile Asus.

Un progetto tanto stupido quanto divertente, che tuttavia ha funzionato. Il PC-lasagna ha avuto vita breve, quella di un semplice video su Youtube per fare qualche visualizzazione. Proposito tanto evidente che alla fine non possiamo che battergli le mani e augurarci che l’obiettivo venga conseguito.

Dopo l’assemblaggio, il PC – adeguatamente pitturato per ricreare il ragù delle lasagne – è stato posizionato elegantemente in salotto. Laplante ha dapprima sistemato un problema di Windows e poi si è dilettato con Rocket League e altre attività. Purtroppo il finale è dei più tristi, con il PC-lasagna che finisce nella pentola e poi nel cestino.

Ovviamente non c’è nulla di innovativo in questo progetto, se non il grande senso dell’umorismo dell’autore. È però qualcosa che merita di essere visto, non si può vivere di sola serietà, ma qualche volta farsi è bene prendersi qualche minuto per farsi una risata.