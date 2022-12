La guerra a suon di tagli al prezzo tra AMD e Intel va avanti. Al momento del debutto nel mercato, il prezzo dei Ryzen 7000 era abbastanza alto, ma l’azienda ha poco dopo attuato un primo taglio alle sue CPU, che sono gradualmente continuate a scendere nel corso di questi mesi. La società ha ora ulteriormente ridotto il costo del Ryzen 5 7600X, il modello di fascia media da 6 core della gamma, che è ora disponibile a 259€ su Amazon.

Oltre ad avere 6 core e 12 thread, Ryzen 5 7600X ha una cache totale di 38MB (32MB L3 + 6MB L2), una frequenza base di 4.7GHz e una massima di 5.3GHz, una GPU integrata Radeon da 2 core funzionante a un massimo di 2.2 GHz e un TDP di 105W. È sicuramente un’opzione ideale per assemblare un PC di fascia media, ma comunque capace di eseguire senza alcun problema tutti i più recenti titoli tripla A.

La diminuzione del prezzo ha riguardato anche il resto dei processori della serie: il top di gamma Ryzen 9 7950X, da un totale di 16 core e 32 thread, è ora acquistabile a 618€, dopo essere costantemente sceso dagli 860€ iniziali, mentre Ryzen 9 7900X da 12 core e 24 thread, insieme a Ryzen 7 7700X con 8 core e 16 thread, si trovano rispettivamente a 510€ e 383€. Questi ultimi due modelli erano originariamente prezzati a 689€ e 499€. Si tratta nel complesso di una riduzione globale di quasi il 30% per tutta la gamma, un andamento che speriamo continui su questa strada, in modo che i componenti informatici tornino a essere più accessibili per tutti.

Rimanendo in tema AMD, sono da poco trapelate online le specifiche dei modelli da 65W che si apprestano a debuttare in occasione del CES 2023, insieme alle attese varianti con tecnologia 3D V-Cache. Le diapositive da poco emerse in rete, riguardano i Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 e Ryzen 5 5600: ve ne abbiamo parlato in questo articolo.