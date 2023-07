Secondo TrendForce i produttori di DRAM, come Micron o SK Hynix, stanno riducendo i volumi, in un tentativo di arginare il continuo calo dei prezzi a cui abbiamo assistito recentemente. Come conseguenza, si stima che il prezzo resterà stabile, e non si esclude la possibilità di qualche rialzo.

Chi stava aspettando il momento migliore per prendere la migliore RAM al miglior prezzo, quindi, dovrebbe attivarsi ora. Non sappiamo per quanto tempo i prezzi resteranno stabili, ma in questa situazione il prossimo cambiamento sarà verso l’alto.

Per il momento, comunque, Trendforce prevede che i prezzi resteranno stabili ancora per un po’, e suggerisce che i rialzi arriveranno nel 2024. Tuttavia vale la pena ricordare che queste previsioni sono stime, e che nuove decisioni da parte dei grandi produttori potrebbero cambiare di nuovo lo scenario.

Inoltre, è anche possibile che molti decidano di comprare RAM adesso, sia consumatori privati sia grandi clienti industriali. Se ciò dovesse succedere, insieme a una produzione ridotta, potremmo assistere a un rialzo dei prezzi più rapido, insieme a una repentina scarsità del prodotto.

Il fenomeno riguarda sia la DDR5 sia la DDR4; quest’ultima però potrebe vedere ancora un leggero calo dei prezzi nei prossimi mesi, fino all’8% secondo le fonti, perché ce ne sono ancora grandi quantità da smaltire.

La situazione è simile anche per la memoria video, ma con l’uscita delle nuove schede Nvidia lla domanda di memoria GDDR6 da 16 GB sta aumentando; si prevede che il calo dei prezzi sarà ancora dello 0-5% per il terzo trimestre, per poi fermarsi ed eventualmente ricominciare a salire. Anche il settore IA sta creando nuovi stimoli per la crescita del settore.