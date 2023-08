Microsoft sta sperimentando diverse modalità per introdurre i nuovi utenti alle funzionalità di Windows 11, non appena completano la configurazione iniziale, nota anche come “Out of Box Experience” (OOBE).

La nuova OOBE è attualmente in fase di test, attraverso un numero limitato di Insider presenti nel canale Canary, ed è mirata a introdurre gli utenti nel sistema operativo in modo più efficace e completo.

Al momento della configurazione di Windows 11, gli utenti potrebbero presto trovarsi di fronte alla pagina “Personalizziamo la tua esperienza” durante l’OOBE. Qui possono selezionare per quali attività useranno principalmente il dispositivo.

In base alle loro scelte, difatti, l’OOBE influenzerà ciò che vedranno una volta raggiunta la schermata desktop per la prima volta. Se si sceglie di utilizzare il proprio PC per sviluppare, gli utenti verranno introdotti a Dev Home, una piattaforma progettata per assistere gli sviluppatori con varie attività e numerosi strumenti.

In alternativa, per gli utenti interessati a esplorare più ampiamente il sistema operativo, l’app ‘Get Started’ verrà avviata automaticamente, guidando il nuovo utente attraverso tutte le nuove funzioni di Windows 11, mostrando, anche in questo caso, Dev Home a coloro che hanno scelto di utilizzare il proprio PC principalmente per sviluppare.

Inoltre, per gli utenti che selezionano l’opzione ‘Ripristina’ durante l’OOBE, l’app ‘Get Started’ verrà, comunque, avviata dopo il secondo accesso.

Questa applicazione, offrirà un percorso personalizzato che illustrerà le varie app preinstallate, quelle che sarà possibile aggiungere dal Microsoft Store e le impostazioni chiave del sistema operativo. Inoltre, in caso di ripristino, informerà l’utente su come accedere alle app ripristinate tramite il menu Start o la barra delle applicazioni.

L’idea alla base di queste nuove funzionalità è quella di offrire un’esperienza più personalizzata, ed educativa, agli utenti. Il problema è che l’impossibilità di saltare questi passaggi, rischia di rendere ancora più tedioso l’avvio di Windows, specialmente per quegli utenti che si trovano soventi a ripristinare il sistema operativo.

Al momento la nuova OOBE è ancora in fase di test, con un numero limitato di utenti intento a fornire feedback a Microsoft, quindi, almeno per il momento, non si sa ancora se, e quando, questa nuova OOBE verrà implementata in Windows 11.