Il primo dominio Tor Onion creato è in vendita come NFT

Tor Project ha deciso di vendere il primo dominio .onion mai creato sotto forma di NFT. Il dominio accessibile solo con la rete Tor, chiamato nello specifico duskgytldkxiuqc6.onion, verrà messo all’asta pubblicamente e sarà accompagnato da un’opera d’arte realizzata per l’occasione.

L’associazione non-profit Tor Project è responsabile dell’operatività della rete decentralizzata Tor, la quale funziona basandosi su internet e garantisce l’accesso anonimo agli URL Onion (.onion). Conosciuto comunemente come dark web, Tor permette agli sviluppatori web di creare speciali servizi “onion” che sono accessibili solo attraverso la rete Tor e di cui mantiene anonimi i proprietari.

Il primo progetto mai creato su Tor è chiamato Dusk (http://duskgytldkxiuqc6.onion) e viene comunemente usato come esempio di servizio Onion nella documentazione e nei file di aiuto relativi a Tor.

Come parte di una raccolta fondi, Tor metterà all’asta la chiave crittografica privata RSA1024 utilizzata per creare Dusk. Non solo, ad accompagnare questo pezzo di storia di internet sarà inclusa un’opera d’arte chiamata “Dreaming at Dusk” e creata partendo proprio dalla chiave da Itzel Yard (@ixshells). Il pacchetto sarà venduto su foundation.app sotto forma di NFT, non-fungible token.

Il sito Onion di Dusk sul dark web

“Di seguito, il proprietario o i proprietari del NFT ‘Dreaming at Dusk’ del 1 novembre 2021 00:00 UTC saranno chiamati ‘I Proprietari’. I Proprietari riceveranno la chiave privata RSA1024 di questo servizio onion. La chiave privata sarà inviata ai Proprietari in qualsiasi modo da loro preferito — che sia un messaggio criptato sul loro protocollo di scelta, caricato su una blockchain, o fisicamente spedito in una chiavetta USB o unità DVD” scrive Tor Project.

Stando a quanto comunicato da Tor Project il nuovo proprietario può decidere di fare ciò che vuole della chiave di dominio .onion di Dusk, persino rifiutarla una volta che ha vinto l’asta.

Bisogna comunque sottolineare che il vincitore dell’asta riceverà la chiave privata di Dusk solo dopo che Tor avrà finito di migrare i servizi Tor .onion dalla versione 2 alla versione 3. Questo cambiamento significa che il vincitore non potrà usare la chiave privata di Dusk per ospitare il servizio Onion e la chiave sarà semplicemente intesa come parte della storia di Tor.