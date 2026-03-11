Nel mercato dei laptop professionali, dove la concorrenza tra produttori si gioca su pochi millimetri di spessore e frazioni di grammo, ASUS ha scelto di alzare la posta con una proposta che ambisce a ridefinire i parametri del segmento business di fascia alta. L'ExpertBook Ultra, disponibile in Italia a partire dal prossimo 27 marzo, non si limita ad aggiornare una linea consolidata, ma tenta una sintesi inedita tra leggerezza estrema, potenza di calcolo orientata all'intelligenza artificiale e protezione dei dati aziendali di livello enterprise. Il prezzo di lancio è fissato a 2.299 euro, una cifra che colloca il dispositivo nella fascia premium del mercato, dove ogni scelta progettuale deve giustificarsi con prestazioni tangibili.

Il dato più immediato è quello del peso: 990 grammi per uno spessore di 10,9 millimetri. Per chi viaggia frequentemente per lavoro e porta il laptop in cabina su voli intercontinentali, o si sposta tra riunioni in città diverse, la leggerezza è un vantaggio concreto. Il telaio è realizzato in lega di magnesio-alluminio lavorata con tecnologia CNC di precisione e trattata con una tecnologia denominata Nano Ceramic, una combinazione che ASUS descrive come capace di garantire robustezza pur senza aggiungere massa. Il prodotto supera gli standard di resistenza militare, un requisito tecnico che nella pratica si traduce in maggiore affidabilità durante l'uso quotidiano più intenso.

Sul fronte delle prestazioni, il cuore del dispositivo è il processore Intel Core Ultra X9 Series 3, chip Panther Lake di ultima generazione progettato per carichi di lavoro accelerati dall'AI. La NPU integrata raggiunge i 50 TOPS, permettendo così di eseguire operazioni in locale come trascrizione automatica, sintesi di documenti e traduzione senza ricorrere al cloud.

La gestione termica è affidata a un sistema proprietario denominato ExpertCool Pro, progettato per sostenere un TDP fino a 50 watt. In termini pratici, significa che il processore può esprimere la sua potenza massima per periodi prolungati senza che il sistema debba rallentarlo per contenere il calore, una problematica comune nei laptop ultrasottili che spesso sacrificano le prestazioni sostenute sull'altare della silenziosità e della compattezza.

Leggerezza e potenza, senza compromessi: una promessa che il mercato prende sul serio solo quando i numeri la confermano.

La batteria da 70 Wh adotta una configurazione tecnica interessante: le quattro celle sono organizzate in due coppie parallele anziché in serie, il che produce una tensione di lavoro di 7,8 volt invece dei più comuni 15 volt. Questa scelta, apparentemente tecnica, ha conseguenze pratiche importanti: i componenti del laptop operano a tensioni molto basse, e convertire l'energia da 7,8 volt verso quei valori è più efficiente che partire da tensioni più alte, con meno calore disperso e quindi maggiore autonomia effettiva. La disposizione piatta delle celle permette inoltre di ottimizzare lo spazio interno, lasciando più volume disponibile per le ventole di raffreddamento.

Il display è un pannello tandem OLED da 3K con tecnologia touchscreen, protetto dal Corning Gorilla Glass Victus con finitura opaca. La luminosità HDR arriva a 1400 nit, un valore che consente un utilizzo confortevole anche in ambienti molto illuminati. L'impianto audio, composto da sei altoparlanti con certificazione Dolby Atmos, include due woofer a doppio magnete e due tweeter separati: una configurazione insolita per un laptop di questo spessore, pensata per migliorare la qualità delle videoconferenze e delle presentazioni in spazi di lavoro condivisi.

La connettività fisica include due porte Thunderbolt 4 Type-C, posizionate una per lato per una maggiore comodità operativa, a cui si aggiungono le porte I/O standard necessarie per l'uso professionale quotidiano. Un dettaglio apparentemente marginale, ma chi usa il laptop su una scrivania con monitor e periferiche sa quanto la disposizione fisica delle porte influenzi l'ergonomia del lavoro.

La piattaforma software dedicata alla produttività si chiama ASUS MyExpert e integra una serie di strumenti AI per i flussi di lavoro aziendali. Tra le funzionalità disponibili figurano la sintesi automatica dei documenti, la traduzione, il perfezionamento dei testi e un sistema di ricerca unificata che indicizza sia i file locali che quelli archiviati nel cloud. Una funzione specifica per le riunioni è in grado di generare automaticamente trascrizioni, traduzioni simultanee, riepiloghi e liste di attività, riducendo il tempo dedicato alle operazioni amministrative post-meeting.

Sul piano della sicurezza, ASUS ha implementato un'architettura denominata ExpertGuardian, conforme alle linee guida NIST SP 800-193, uno standard americano per la protezione dell'integrità del firmware. Il sistema è in grado di rilevare modifiche non autorizzate al firmware, bloccarle e ripristinare automaticamente versioni sicure. A questo si aggiunge il supporto alla crittografia post-quantistica (PQC), allineata agli standard NIST più recenti. In un'epoca in cui i computer quantistici iniziano a rappresentare una minaccia teorica agli algoritmi crittografici tradizionali, questa scelta risponde a esigenze di sicurezza a lungo termine per le organizzazioni che gestiscono dati sensibili.

L'aspetto della sostenibilità è affrontato con un approccio che va oltre la semplice dichiarazione d'intenti. ExpertBook Ultra incorpora fino al 90% di lega di magnesio-alluminio riciclata, tra il 30 e il 35% di plastica riciclata e il 100% di elementi magnetici in terre rare da riciclo. ASUS ha inoltre integrato nel prodotto il framework Digital Product Passport, uno strumento europeo di trasparenza che consente di tracciare i dati ambientali lungo l'intero ciclo di vita del dispositivo, dalla produzione allo smaltimento, supportando le politiche di economia circolare sempre più centrali nella regolamentazione comunitaria.