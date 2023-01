Due noti analisti hanno opinioni un po’ diverse su quando ci si può aspettare di vedere il primo MacBook OLED. Infatti, Ross Young, analista di display, ha recentemente confermato la sua previsione per il 2024, mentre Ming-Chi Kuo, analista di Apple, concorda sulla possibilità che ciò accada, ma non la considera una certezza.

Dando uno sguardo al passato, Apple ha commercializzato a lungo computer portatili equipaggiati con display LCD IPS con retroilluminazione convenzionale, ancora utilizzati nei computer Mac più vecchi e negli iPhone più economici. Successivamente, si è passati ai display mini LED, che restano sempre degli LCD IPS, ma con LED molto più piccoli.

La tecnologia OLED è stata adottata da Apple per la prima volta nell’Apple Watch prima di portarla su iPhone, ma non è ancora utilizzata negli iPad e nei MacBook, sebbene si preveda il suo ingresso anche in questi ultimi dispositivi nel periodo compreso tra il 2023 e il 2026. Per i MacBook, la data più probabile è il 2024. Infine, non dobbiamo dimenticarci i display MicroLED, che costituiscono una versione più sofisticata di quelli OLED ed offrono una maggiore luminosità, sono più efficienti a livello energetico e non soffrono di burn-in.

La scorsa estate, Ross Young aveva dichiarato che “sembra sempre più probabile” che Apple lanci un MacBook con display OLED nel 2024. È logico pensare che si tratterà di un MacBook Air da 13″, ma potrebbe anche essere un MacBook Pro o un semplice MacBook. Tuttavia, Ming-Chi Kuo ha pubblicato un messaggio su Twitter dove afferma che l’uscita del dispositivo nel 2024 è tutt’altro che certa, aggiungendo:

Apple lancerà anche il MacBook OLED non prima della fine del 2024. Si prevede che, grazie alla spinta di Apple, il tasso di crescita dei computer portatili OLED continuerà a crescere rapidamente nei prossimi anni. Rispetto ai mini LED, i computer portatili che utilizzano gli OLED hanno il vantaggio di essere più sottili e leggeri e la possibilità di offrire opzioni di design con form factor diversi, anche pieghevoli, per cui Apple ha pianificato la spedizione del MacBook OLED non prima della fine del 2024.

Ovviamente, per il momento non ci resta altro che restare in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali a riguardo.