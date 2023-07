Dopo l’abbandono di NUC da parte di Intel, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa ASUS ROG ha raccolto il testimone e continuerà a sviluppare e produrre questi mini PC. Non sarà l’unica, ma di certo è quella che si sta dando più da fare visto che ne ha già presentato un modello, che si appresta ad essere il più potente di sempre.

Si tratta a conti fatti dell’erede dell’ultimo Intel NUC Extreme, la serie di mini PC che permetteva di installare una scheda grafica dedicata. ASUS ROG si è limitata a rilasciare un Tweet (o forse dovremmo dire “un X”, visto gli ultimi sviluppi del social) con pochissime informazioni, che però sembrano decisamente interessanti: in uno chassis molto compatto di soli di 10 litri, ASUS ROG è riuscita a inserire un processore desktop Intel Core i9-13900KF, potente ma anche difficile da raffreddare adeguatamente. In passato abbiamo visto Intel impiegare le versioni “non K” dei propri processori top di gamma con TDP da 65 watt, ottenendo buoni risultati; vedremo se ASUS sarà riuscita a trovare una soluzione efficace per gestire il calore prodotto dal Core i9-13900KF.

This is the #ROGG22CH! A compact 10L gaming desktop featuring an Intel Core i9-13900KF and GeForce RTX 40 series GPU in a sleek, tool-free design for easy upgrades ️ pic.twitter.com/2iGQcvtRDD — ROG Global (@ASUS_ROG) July 21, 2023

Tra le altre informazioni condivise da ASUS ROG viene menzionata una scheda video RTX serie 40 non meglio specificata; con i NUC Extreme era l’utente a installare la propria GPU e, sebbene è probabile che in questo caso succederà lo stesso, non è da escludere che ASUS ROG decida di mettere sul mercato anche diverse configurazioni già pronte all’uso.

Nessun dettaglio invece per quanto riguarda RAM e SSD, ma anche in questo caso è probabile che ASUS segua il classico approccio NUC e lasci totale libertà all’utente, che dovrà acquistare e installare autonomamente questi componenti. Non ci sono informazioni nemmeno riguardo un ipotetico prezzo, quindi non resta che aspettare un annuncio ufficiale da parte della società taiwanese con tutte le informazioni del caso.