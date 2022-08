Corsair ha da poco presentato MP700, il primo SSD NVMe M.2 PCI-E Gen 5 in grado di raggiungere una velocità in lettura sequenziale di ben 10GB/s e di scrittura sequenziale fino a 9,5GB/s. Come specificato dall’azienda, questo nuovo modello è pronto per la nuova generazione di CPU AMD Ryzen 7000, prevista per il lancio ufficiale appena dopo il Gamescom 2022, che farà uso dell’inedita piattaforma AM5. Quest’ultima è anche stata utilizzata da Phison qualche settimana fa, per mostrare in anteprima il suo controller che permetterà ad altri SSD NVMe di raggiungere la stessa velocità dell’SSD di Corsair anche in scrittura.

Ciò ovviamente non impedisce di utilizzare il nuovo MP700 anche con i sistemi Alder Lake, nonché i prossimi Raptor Lake. Con queste performance, l’unità M.2 di Corsair è a ogni modo più veloce del 40% rispetto il precedente MP600 Pro XT, superandolo sia in lettura che in scrittura. Il vantaggio è ovviamente possibile in gran parte per via del supporto al nuovo standard PCI-E 5.0, che con gli SSD M.2 consente di raggiungere velocità di picco fino a 15,5GB/s.

Fonte: Corsair

L’MP700 anticipa senz’altro possibili ulteriori SSD NVMe PCI-E 5.0 in arrivo negli scaffali entro quest’anno da altri produttori. Nonostante fosse già supportata all’uscita dalla piattaforma Alder Lake di Intel, l’ultima versione dello standard sta prendendo piede solo in queste settimane, nei mesi a venire possiamo quindi aspettarci un assortimento maggiore di schede madri PCI-E 5.0: l’arrivo delle nuove piattaforme AM5 e Raptor Lake darà maggiore impulso per una diffusione progressiva nel segmento consumer.

Nella presentazione del suo MP700, Corsair non ha tuttavia ancora specificato una data di rilascio. Con la piattaforma AM5 ormai dietro l’angolo, è tuttavia possibile aspettarsi che questo nuovo modello venga lanciato nello stesso periodo della presentazione di AMD, se non nei mesi a seguire. C’è anche attesa per le prime RAM DDR5 compatibili con la tecnologia di overclock proprietaria EXPO, a cui G.Skill è già al lavoro.