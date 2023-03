Il processore Intel Xeon W9-3495X (architettura Sapphire Rapids-SP) vanta ben 56 core e un moltiplicatore sbloccato, rendendolo un candidato ideale per l’overclocking. I colleghi di HardwareLuxx hanno riportato che raffreddando il chip con azoto liquido, è possibile spingerlo fino a una frequenza di 5,50GHz, con un consumo energetico di quasi 1.900W, molto superiore a quello di un normale PC gaming di fascia alta.

Un overclocker professionista di nome Elmor, che collabora con Asus, ha recentemente testato la CPU su una scheda madre Asus Pro WS W790E Sage SE, utilizzando il raffreddamento ad azoto liquido. Portando il processore a una temperatura di -92,8°C, è stato in grado di farlo funzionare a 5,50GHz e ottenere 132.220 punti nel benchmark Cinebench R23, un risultato leggermente inferiore al record assoluto di 132.484 punti stabilito da un altro Xeon W9-3495X altamente overcloccato.

Photo Credit: ElmorLabs/YouTube

Tuttavia, le straordinarie prestazioni registrate hanno avuto un oneroso costo in termini di consumo energetico. Infatti, quando funziona a 5,50GHz, il processore consuma ben 1.881W di potenza e necessita di due alimentatori da 1.600W per funzionare correttamente. Per fare un confronto, le CPU Intel Core X di precedente generazione con un massimo di 18 core consumavano circa 1.000W, mentre lo Xeon W-3175X con 28 core arrivava fino a circa 700W quando era fortemente overcloccato e raffreddato adeguatamente.

Non c’è dubbio che raggiungere i 5,50GHz con un processore Xeon W9-3495X a 56 core raffreddato ad azoto liquido sia un risultato notevole. Resta però da capire quali prestazioni saranno in grado di fornire i produttori di workstation con sistemi di raffreddamento più comuni garantendo allo stesso tempo la massima stabilità. Per vedere l’overclocker all’opera, vi invitiamo a visualizzare il filmato che trovate in calcio alla notizia.