Ormai da tanto tempo si parla del cosiddetto “Merge” di Ethereum, che avrebbe dovuto avvenire originariamente nel 2019, ma che è stato posticipato più volte sino al giugno di quest’anno. A quanto pare, sarà necessario attendere ancora un po’, in quanto lo sviluppatore Tim Beiko ha confermato, tramite un messaggio pubblicato su Twitter, che il passaggio dalla rete Proof Of Work (PoW) a quella Proof Of Stake (PoS) è ancora nelle sue finali e, di conseguenza, dovranno passare alcuni mesi prima del lancio ufficiale.

It won't be June, but likely in the few months after. No firm date yet, but we're definitely in the final chapter of PoW on Ethereum — Tim Beiko | timbeiko.eth (@TimBeiko) April 12, 2022

Questo potrebbe andare a influenzare il mercato delle GPU, dal momento che il mining di Ethereum rimane il preferito da coloro che cercano di guadagnare denaro tramite le loro schede video, in quanto resta quello più redditizio senza utilizzare attrezzature specifiche come gli ASIC Intel Blockscale. Probabilmente, molti miner decideranno di disfarsi delle GPU in loro possesso quando avverrà il Merge, ma, dato che quest’ultimo è stato rimandato, continueranno a tenerle sino all’ultimo.

Inoltre, non va di certo dimenticato che le prossime schede Intel Arc Alchemist dovrebbero essere lanciate prima del Merge e i miner potrebbero essere interessati al loro acquisto diminuendo le scorte per i videogiocatori, soprattutto per i modelli di fascia più alta. Molto dipenderà anche dal valore di Ethereum che, se dovesse aumentare, porterà i miner a incrementare il loro interesse, con conseguente aumento di domanda e di prezzi (che recentemente ha visto un certo calo).

Qualche giorno fa, vi abbiamo riportato che il noto produttore ASRock sta vendendo una mining rig che utilizza fino a 12 APU AMD BC-250, che dovrebbero essere “scarti” dell’APU “Oberon” di PS5, per offrire un hashrate sino a 610MH/s. L’oggetto in questione potrebbe costituire una valida alternativa all’acquisto di svariate schede video per i miner. Trovate tutti i dettagli nel nostro precedente articolo dedicato.