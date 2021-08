Nuovi indizi sul ritorno di 3dfx: spunta il presunto acquirente

Qualche giorno fa vi abbiamo segnalato un tweet di 3dfx Interactive, quello che dovrebbe essere l’account ufficiale della famosa azienda sviluppatrice di GPU che è rimasta nel cuore degli appassionati di informatica cresciuti negli anni ’90. L’azienda avrebbe dichiarato su Twitter di essere pronta a tornare sul mercato dopo ben 20 anni di assenza nel settore delle schede video, e che farà un annuncio importante giovedì 5 agosto.

Come riporta WCCFTech, ora lo stesso account Twitter ha affermato che il marchio è stato acquisito da Jansen Products, una società di investimento con sede a San Francisco, e farà il suo ritorno in grande stile questa settimana. In futuro, continua il tweet, l’azienda rilascerà nuove schede video e si espanderà anche verso prodotti per smartphone, smart TV e sistemi audio.

L’intera situazione è piuttosto strana e ogni cosa va presa con le pinze, l’account 3dfx Interactive su Twitter non dà ulteriori informazioni e, soprattutto, è difficile anche comprendere se davvero sia l’account ufficiale dell’azienda.

Statement on the return of 3dfx. pic.twitter.com/KKsFmAxLAG — 3dfx Interactive (@3dfxofficial) August 4, 2021

Tutto questo ha ovviamente creato moltissima aspettativa, soprattutto tra gli appassionati che hanno avuto modo di provare e amare le famose Voodoo, tra le prime GPU con accelerazione 3D. La società era una delle principali rivali di altri produttori di GPU, principalmente NVIDIA all’epoca, ma dopo il lancio di alcuni prodotti poco brillanti, la società ha dichiarato bancarotta e la maggior parte delle sue attività sono state acquisite da NVIDIA nel 2002 per 70 milioni di dollari.

Questo nuovo account Twitter sembra suggerire che 3dfx Interactive stia tornando dopo un’attesa di 20 anni e il loro primo annuncio importante verrà fatto questo giovedì (5 agosto). Nei tweet precedenti, lo stesso account aveva affermato che durante l’annuncio di giovedì il team di 3dfx Interactive parlerà di nuovo hardware, degli obiettivi per i prossimi 12 mesi e molte altre cose entusiasmanti.

Non sappiamo cosa nello specifico la società abbia intenzione di annunciare, ma se questa fosse davvero una notizia reale e l’account appartenesse realmente a 3dfx Interactive, allora vorrebbe dire che avremo un altro importante attore nel mercato delle GPU oltre a NVIDIA, AMD e Intel. Non resta che attendere i prossimi giorni per vedere di cosa si tratta, ma – come già ribadito – prendete tutto con le pinze e non sperateci troppo. Potrebbe benissimo essere un account troll molto ben gestito, per quanto ne sappiamo.