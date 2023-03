Il processore AMD Ryzen 7 7800X3D, molto atteso dai videogiocatori, consentirà di mettere le mani su un chip con 3D V-Cache a un prezzo accessibile. Il lancio è previsto per il prossimo mese (6 aprile 2023) e i rivenditori si stanno già organizzando. Secondo AMD, il Ryzen 7 7800X3D offrirà prestazioni superiori del 20% rispetto al Core i9-13900K in ambito gaming, ma sarà necessario verificarlo attraverso test sul campo.

Ufficialmente, il prezzo del Ryzen 7 7800X3D sarà di 449 dollari negli Stati Uniti, mentre il costo in Europa deve ancora essere confermato da AMD. ComputerBase ipotizza un prezzo di circa 509 euro, dato che sia il 7950X3D che il 7900X3D avevano un costo superiore del 13% rispetto al mercato statunitense. Attualmente, la CPU è disponibile in alcuni negozi europei, con l’avvertenza che i componenti non sono ancora pronti per la spedizione. In Slovenia, il 7800X3D è proposto a 530 euro, in linea con le stime di ComputerBase. Inoltre, un rapido controllo sui prezzi dei rivenditori del vecchio continente rivela che gli altri componenti della serie 7000X3D sono venduti al prezzo consigliato.

Tuttavia, esistono casi in cui il 7800X3D viene offerto a prezzi più alti. Un esempio è un negozio tedesco che propone il chip a 607 euro, ma la stessa CPU è stata trovata anche a oltre 800 euro. Questi potrebbero essere soltanto prezzi provvisori, non riflettendo il costo ufficiale europeo del prodotto.

Un paio di settimane fa, abbiamo recensito per voi il top di gamma dalla serie Ryzen 7000 con 3D V-Cache, ovvero il Ryzen 9 7950X3D, definito dalla stessa AMD come il processore definitivo per videogiocatori e creatori di contenuti. Il chip è dotato di 16 core e 32 thread con una frequenza base di 4,2GHz, ma in grado arrivare al massimo a 5,7GHz, integra 128MB di 3D V-Cache (per un totale di 144MB di cache) e ha un TDP di 120W. Per maggiori informazioni a riguardo, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.