Lo scorso lunedì abbiamo pubblicato la nostra recensione completa del processore AMD Ryzen 9 7950X3D, nuovo top di gamma della serie 7000 con 3D V-Cache, tecnologia che abbiamo già potuto apprezzare in precedenza sul Ryzen 7 5800X3D. Anch’esso basato sull’architettura Zen 4, ne conserva tutti i miglioramenti rispetto alla precedente generazione, come un notevole incremento dell’IPC medio del 13%, un nuovo I/O Die a 6nm, una grafica RDNA2 integrata, supporto alla DRAM ECC, 28 linee PCIe 5.0, supporto a USB tipo C (fino a 3 USB 3.2 + 1 USB-A 3.2 + 1 USB 2.0) e la funzionalità BIOS flashback. Nell’articolo, che potete leggere al seguente indirizzo, abbiamo definito il Ryzen 9 7950X3D come il processore ideale per chi vuole una configurazione top di gamma dedicata al gaming.

Oltre al Ryzen 7950X3D, la famiglia di CPU Ryzen 7000 con 3D V-Cache è composta anche da altri modelli, come il Ryzen 9 7900X3D. In particolare, recentemente Andreas Schilling ha ottenuto la conferma ufficiale da AMD che il processore avrà due CCD, ognuno con sei core. È interessante notare che, nonostante la configurazione della cache L3 sia la stessa del Ryzen 9 7950X3D, il Ryzen 9 7900X3D ha solo sei core attivi per CCD, con 10,7MB di cache L3 per core. Il Ryzen 7 7800X3D, invece, è una CPU a otto core con un singolo CCD completamente abilitato. Ha 32MB di cache L3 e ulteriori 64MB di 3D V-Cache, con 12MB di cache L3 per core. Sebbene siano attualmente in commercio solo il Ryzen 9 7950X3D e il Ryzen 9 7900X3D, è previsto che il Ryzen 7 7800X3D sarà disponibile per l’acquisto a partire dal mese di aprile.

I got an official confirmation on how the cores with and without the additional cache are distributed on the Ryzen 9 7900X3D: „The Ryzen 9 7900X3D has 2 CCDs, each of which has 6 cores.“ — Andreas Schilling (@aschilling) February 27, 2023

È indubbio che i nuovi Ryzen 7000X3D di AMD costituiscono delle ottime scelte per coloro che utilizzano il proprio PC soprattutto per il gaming, ma che non disdegnano anche altri carichi di lavoro, dove l’alto numero di core e i benefici dell’architettura Zen 4 sono in grado di fornire prestazioni di alto livello.