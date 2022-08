Mancano ormai poche ore all’evento di presentazione dei nuovi processori Ryzen 7000 di AMD, che, ricordiamo, si terrà all’una di notte (ora italiana) del 30 agosto 2022 e vedrà la partecipazione del CEO dell’azienda, Lisa Su, e del CTO Mark Papermaster, oltre a vari altri dirigenti. In occasione della conferenza stampa, AMD dovrebbe svelare la line up delle CPU Ryzen basate sulla microarchitettura Zen 4, con un focus sui progressi tecnici, oltre al socket AM5, DDR5 e PCIe 5.0. Qualche settimana fa, l’azienda aveva già tenuto un evento inerente alle schede madri equipaggiate con i chipset X670 e X670E, al quale hanno partecipato partner importanti come ASUS, ASRock, Biostar, Gigabyte e MSI.

Stando alle indiscrezioni provenienti da un utente di Weibo, il presunto top di gamma, il Ryzen 9 7950X, potrebbe raggiungere i 5,85GHz, sebbene precedenti leak abbiano indicato un boost clock di 5,7GHz. Ciò significa che il chip potrebbe anche superare la frequenza massima del prossimo Intel Core i9-13900K (Raptor Lake), che dovrebbe fermarsi a 5,8GHz. Non è affatto da escludere che il processore potrebbe salire ulteriormente, dato che, ad esempio, il Ryzen 9 5950X possiede un boost clock di 4,9GHz, ma è in grado di raggiungere anche i 5,05GHz a seconda del carico di lavoro e del sistema di raffreddamento adottato.

Photo Credit: Weibo

Come potete vedere dallo screenshot allegato alla notizia, il chip testato potrebbe già essere un campione retail, visto che non viene rilevato come Engineering Sample da CPU-Z (ma potrebbe essere solo un errore del software, dato che le CPU non sono ancora uscite ufficialmente). Stando all’utente di Weibo, infine, il Ryzen 9 7950X non sarebbe il modello di punta, quindi è possibile che AMD presenti un chip ancora più potente.

Ricordiamo che i processori Ryzen serie 7000, nome in codice “Raphael“, saranno realizzati sul nodo di processo a 5nm di TSMC, nonché basati sull’architettura Zen 4 che introdurrà diversi miglioramenti, tra cui un IPC più alto, il supporto a tecnologie come DDR5 e PCI Express 5.0 e l’integrazione di una GPU basata su RDNA 2.