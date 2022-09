Manca ormai poco al debutto sul mercato dei processori AMD Ryzen serie 7000, fissato per il prossimo 27 settembre, ed è normale vedere in anticipo alcuni benchmark comparire in rete. Già un paio di settimane fa, il noto leaker @TUM_APISAK aveva pubblicato i risultati ottenuti dal top di gamma, il Ryzen 9 7950X, in CPU-Z. Il chip è dotato di 16 core e 32 thread, ha una frequenza base di 4,5GHz in grado di arrivare sino a 5,7GHz, 200 MHz in più rispetto all’Intel Core i9-12900KS. Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, la CPU ha un TDP di 170W (230W PPT), 80MB di cache, di cui 64MB L3 e 16MB L2.

Oggi, invece, vi riportiamo che un gruppo di overclocker ha spinto il Ryzen 9 7950X sino a 5,4GHz su tutti e 16 i core, ottenendo 40.498 punti in Cinebench R23, superando il precedente record segnato dal Core i9-12900KS (40.412 punti). Inoltre, per raggiungere questo importante risultato, è stato impiegato un sistema di raffreddamento a liquido AIO con un radiatore da 280mm, mentre sul sistema Intel è stato necessario usare l’azoto liquido per portare la CPU sino a 7GHz.

Questo evidenzia anche come i processori Zen 4 siano in grado di offrire una maggiore efficienza rispetto ai Core di dodicesima generazione. Il Ryzen 9 7950X ha conquistato anche la posizione di chip a sedici core più veloce in Cinebench R20 e Cinebench R15. Oltre a Cinebench, il processore ha raggiunto una velocità massima su tutti i core di 5,45GHz in 7-zip, dove ha ottenuto 228,922 MIPS.

Score Clock Speed (GHz) Scheda madre Memoria Cinebench R23 40.498 5,4 ASRock X670E Taichi 32GB DDR5-4800 C40 Cinebench R20 15.771 5,35 Gigabyte X670E Aorus Master 32GB DDR6-6000 C30 Cinebench R15 6.900 5,5 Asus ROG Crosshair X670E Hero 16GB DDR5-6000 C30 7-Zip 228.992 5,45 MSI MEG X670E Ace 32GB DDR5-5800 C38

Ovviamente, altri gruppi di overclock potrebbero avere risultati ulteriormente superiori in futuro sfruttando un sistema di raffreddamento basato sull’azoto liquido. Continuate a seguirci per la recensione completa dei processori AMD Ryzen 7000 in arrivo prossimamente sulle nostre pagine.