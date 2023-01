Recentemente, diversi utenti hanno segnalato problemi con il livello di “salute” degli SSD Samsung 990 Pro che sembra riguardare l’intera line up, indipendentemente dalla capacità, con alcune unità che mostrano una riduzione del 10% in pochi giorni o settimane. Normalmente, tale valore è pari al 100% quando un dispositivo non è mai stato usato, ma scende gradualmente nel corso dei mesi. Tuttavia, sorge un problema quando inizia a diminuire in maniera esponenziale senza che sia stato scritto alcun dato sull’unità.

Il problema è stato segnalato sui forum di Overclock.net il mese scorso e ogni giorno emergono nuove segnalazioni. Alcuni utenti hanno riportato un peggioramento del 12% della salute della loro unità SSD, nonostante abbiano scritto solo pochi GB di dati. Un utente di Reddit, che ha visto la durata del suo Samsung 990 Pro da 2 TB ridursi del 6% in due settimane, ha inviato l’SSD a Samsung in RMA. Tuttavia, Samsung non ha riscontrato alcun difetto e ha restituito l’unità affermando di averla formattata e ripristinata alle impostazioni di fabbrica. Successivamente, l’azienda coreana ha offerto una sostituzione.

Un utente di Twitter ha condiviso uno screenshot del suo Samsung 990 Pro con uno stato di salute del 64% e solo 2TB di scrittura totale. Ricordiamo che Samsung garantisce una durata pari a 1.200TBW (TeraByte scritti) per il suo Samsung 990 Pro, pertanto l’1% equivale a 12TB di dati scritti. Un’unità con una salute del 93% significa dovrebbe essere stata usata per scrivere circa 84TB di dati, situazione che non corrisponde affatto alle segnalazioni comparse in rete.

Photo Credit: ZelusVonLila/Overclock.net

Photo Credit: Neil Schofield/Twitter

Non sappiamo se il Samsung 990 Pro abbia un problema hardware che causa un rapido degrado della salute o se i valori di salute riportati siano dovuti a un errore del software. Gli utenti hanno confermato che diversi programmi, come Samsung Magician, CrystalDiskInfo e Hard Disk Sentinel, riportano gli stessi valori. Tuttavia, non possiamo scartare la possibilità che si tratti di un bug del firmware. Al momento è piuttosto difficile individuare una causa precisa: gli utenti hanno segnalato una riduzione della durata delle loro unità in un breve periodo di tempo, senza un apparente motivo. L’unico punto in comune è che le unità interessate sono state utilizzate come SSD contenente il sistema operativo, quindi è possibile che ci sia un problema nell’interazione tra il Samsung 990 Pro e Microsoft Windows. In alternativa, è probabile che solo alcuni lotti specifici di unità siano interessati.

In passato, ci sono stati casi di guasti alle unità SSD Samsung a causa di lotti difettosi. Samsung sta indagando sui problemi segnalati e gli utenti interessati possono monitorare i valori S.M.A.R.T per verificare se le loro unità sono affette dal problema.