Il mercato delle DRAM ha subito un brusco declino negli ultimi trimestri, come confermano gli ultimi dati di TrendForce. Il fatturato trimestrale è sceso del 21,9%, attestandosi a 9.663 miliardi di dollari.

Una parte del problema, forse quella più rilevante, è che i prezzi stanno scendendo di continuo, ormai da molti mesi; è il risultato di un’offerta che supera abbondantemente la domanda. Samsung, Micron e SK Hynix, i tre maggiori fornitori, subiscono le conseguenze.

Samsung ha registrato una riduzione delle quantità spedite e dell’ASP (Average Selling Price) a causa di un minor numero di ordini, con un calo del fatturato del 24,7% su base trimestrale, pari a 4,17 miliardi di dollari.

Micron ha registrato un aumento delle spedizioni, ma ha comunque subito gli effetti della crisi, citando un calo del 3,8% del fatturato.

SK Hynix ha registrato la perdita più significativa, con una riduzione di oltre il 15% del volume delle spedizioni e dell’ASP, che ha portato a un grave calo dei ricavi del 31,7%, pari a circa 2,31 miliardi di dollari.

Il problema non riguarda solo i tre giganti del settore, ma colpisce (in misura più o meno grave) anche le aziende più piccole. Secondo la fonte la produzione di SoC televisivi potrebbe rappresentare un’ancora di salvezza, perché di prevede un notevole aumento della produzione nei prossimi mesi. Guardando al solo settore DRAM, invece, le previsioni restano negative anche per il prossimo futuro.