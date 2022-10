Sappiamo che Apple sta lavorando da tempo al suo nuovo Mac Pro, il quale sarà il primo a essere basato su SoC Apple Silicon, decretando il passaggio completo dall’architettura Intel x86 a quella ARM. Indubbiamente, trattandosi di una macchina destinata ai professionisti, Mac Pro sarà un desktop particolarmente potente e le ultime informazioni a riguardo, diffuse da Marc Gurman di Bloomberg attraverso la sua newsletter, sembrano confermarlo.

Infatti, Gurman ha affermato che Mac Pro potrebbe essere equipaggiato con un nuovo chip contenente 48 CPU Core e 152 GPU Core, presumibilmente chiamato M2 Extreme, ma il computer dovrebbe essere commercializzato anche con M2 Ultra. Quest’ultimo sarà decisamente meno prestante, in quando avrà 24 CPU core e 76 GPU core. In entrambi i casi, la massima quantità di memoria unificata sarà di 256GB.

Foto generiche

Gurman, come vi abbiamo già riportato nella giornata di ieri, ha affermato di avere già visto le prove effettuate su un Mac Pro con M2 Ultra presso Apple. In particolare, la configurazione testata aveva un chip con 24 CPU core (16 core ad alte prestazioni e otto core ad alta efficienza), 16 GPU core e 192GB di memoria unificata. Il sistema operativo era macOS Ventura 13.3, la cui prima versione è stata recentemente resa disponibile anche al grande pubblico.

La scorsa settimana vi abbiamo riferito anche le ultime indiscrezioni inerenti a Mac Mini, che sarà presto rinnovato con chip M2. Stando a quanto riportato dai colleghi di 9to5Mac, oltre a un modello entry-level con M2, Apple starebbe lavorando a una versione più potente di Mac Mini, dal nome in codice J474, che dovrebbe essere equipaggiata con un chip M2 Pro più veloce dell’M2 presente in MacBook Air e iPad Pro, dotato di una CPU a 12 core. Lo stesso SoC dovrebbe anche fare la sua comparsa nei futuri MacBook Pro da 14″ e 16″ di cui si vocifera da tempo. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.