Il supercomputer LUMI, con CPU AMD Epyc, sarà uno dei più potenti al mondo

Questa settimana, Hewlett Packard Enterprise ha annunciato di aver ottenuto un contratto con il consorzio EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC JU) per costruire il supercomputer LUMI (Large Unified Modern Infrastructure) a Kajaani, in Finlandia. La macchina sarà basata sui processori EPYC di prossima generazione di AMD e sugli acceleratori di calcolo Instinct, con prestazioni massime di oltre 0,55 ExaFLOPS (550 PetaFLOPS, 550K TFLOPS).

Proprio come i più potenti supercomputer di classe exascale degli Stati Uniti, il supercomputer LUMI utilizzerà l’architettura Cray EX di HPE equipaggiata con le prossime CPU EPYC ‘Milan’ di AMD e le GPU Instinct di nuova generazione. Il sistema dovrebbe offrire performance di oltre 375 PetaFLOPS arrivando sino ad oltre 550 PetaFLOPS di picco.

Sulla base delle proiezioni di EuroHPC, LUMI sarà tra i primi cinque supercomputer al mondo quando sarà completamente terminato entro la fine del 2021.

LUMI occuperà oltre 150 m² di spazio, circa le dimensioni di un campo da tennis. Il supercomputer sarà composto da più partizioni progettate per attività specifiche interconnesse utilizzando la tecnologia Slingshot di HPE per combinare diverse risorse, se necessario.

LUMI-G è la partizione chiave che ospita le GPU AMD Instinct che fornirà prestazioni di picco di oltre 550 PetaFLOPS.

LUMI-C è una partizione di integrazione che ospita circa 200.000 core AMD EPYC.

LUMI-D è una partizione interattiva con 32TB di memoria e processori grafici per l’analisi e la visualizzazione dei dati.

LUMI-F fungono da partizione di storage array all-flash accelerata basata su Cray ClusterStore E1000 in grado di memorizzare 7PB di dati fornendo fino a 2TB/s di larghezza di banda aggregata.

LUMI-O 90 PB partizione di archiviazione degli oggetti crittografata.

LUMI-P 80 PB Lustre partizione di archiviazione del file system parallelo.

LUMI-K conteneva la partizione del servizio cloud.

LUMI-Q partizione tecnologica emergente.

LUMI sarà utilizzato per la ricerca scientifica in intelligenza artificiale, cambiamento climatico, medicina, previsioni del tempo, scoperte farmaceutiche e altri.

Il sistema consumerà circa 8,5MW ed verrà alimentato da una centrale idroelettrica che può produrre fino a 200MW. A tal fine, il sistema può essere considerato carbon neutral. Facciamo notare che il sistema sarà particolarmente efficiente dal punto di vista energetico, registrando 44,1 GigaFLOPS per watt, la metà rispetto a MN-3, l’attuale leader della lista Green500.

Il supercomputer LUMI sarà ospitato presso il polo CSC – IT Center for Science in Finlandia e sarà utilizzato congiuntamente da ricercatori pubblici e privati ​​di dieci paesi, tra cui Finlandia, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Islanda, Norvegia, Polonia, Svezia e Svizzera. Il budget totale del prodotto, che sarà cofinanziato dall’IC EuroHPC e dal Consorzio LUMI, ammonta a 144,5 milioni di euro.