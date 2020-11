Il supporto a Ryzen 5000 arriva in anticipo sulle schede B450 Biostar, ASRock e ASUS

AMD ha dichiarato ufficialmente che il supporto ai processori Ryzen serie 5000 per i chipset della serie 400 arriverà nel 2021, ma, a quanto pare, non sembra più essere così. Tre produttori hanno infatti affermato che supporteranno le nuove CPU della serie Ryzen 5000 di AMD sulle loro schede madri prima del prossimo anno. Si tratta di Biostar, ASRock e Asus. La seconda, in particolare, ha già pronto un BIOS beta.

Per garantire la compatibilità avrete bisogno di un BIOS per la vostra scheda madre B450 con supporto minimo ad AGESA 1.0.8.1, ma, per le massime performance, sarà necessario AGESA 1.1.0.0 o superiore.

Biostar ha dichiarato tramite Twitter che supporterà le CPU Ryzen 5000 molto presto, senza indicare un periodo preciso. Asus, invece, è stata più diretta, segnalando che i BIOS AGESA 1.1.8.0 saranno disponibili per tutte le sue schede madri della serie 400 (non solo B450) a partire da dicembre.

Infine, secondo quanto riferito, ASRock ha pubblicato BIOS beta per l’intera gamma di schede B450 (nessuna parola su X470), ma li ha rapidamente ritirati. I colleghi di AnandTech hanno riportato ma non hanno idea del motivo per cui gli aggiornamenti del BIOS sono stati eliminati dal sito.

I restanti produttori di schede madri, tra cui MSI e Gigabyte, al momento non hanno detto nulla sulla questione. Presumibilmente, aspetteranno fino al primo trimestre del 2021 – come ha detto AMD (che rimane la scadenza ufficiale) – prima di pubblicare nuovi BIOS per le CPU Ryzen 5000.

Nella giornata di ieri vi abbiamo anche riportato che la dottoressa Lisa Su, amministratore delegato di AMD, ha ricevuto il premio Robert N. Noyce, uno dei più prestigiosi nel mondo, in riconoscimento dei suoi risultati nel settore dei semiconduttori. Si tratta del trentesimo dirigente del settore a ricevere il premio Robert Noyce ed il secondo CEO di AMD dopo Jerry Sanders nel 1998.