I processori Ryzen Threadripper Pro della serie 5000WX, pensati per le workstation e rivali diretti degli Intel Xeon W, sono basati sull’architettura Zen 3, offrendo un miglioramento a livello di IPC del 19% rispetto ai Threadripper Pro di precedente generazione, che utilizzavano ancora core Zen 2. Il modello di punta, Threadripper Pro 5995WX, dotato di 64 core e 128 thread, fornisce sicuramente un’elevata potenza di calcolo per i professionisti e recentemente ha raggiunto un nuovo record in Cinebench R23.

Infatti, come riportato da HXL, il noto overclocker TSAIK ha portato il processore sino alla frequenza di 5,15GHz grazie a un sistema di raffreddamento ad azoto liquido. Questo ha permesso alla CPU di segnare ben 116.142 punti nel test multicore di Cinebench R23, di fatto stabilendo il record mondiale attuale e superando il precedente detentore del titolo, Splave con il suo Ryzen Threadripper 3990X a 64 core a 5,23GHz, del 10%.

Photo Credit: HWBot/Cinebench R23

La configurazione impiegata prevedeva, oltre al Ryzen Threadripper Pro 5995WX, la scheda madre MSI WS WRX80 e 128GB di RAM Corsair Vengeance DDR4-3200 con timing impostati a 14-14-14-32. Dato che si tratta dell’unica registrazione presente nel database di HWBot, è possibile che ci sia ancora un certo margine per risultati ancora migliori in futuro.

