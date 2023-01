Microsoft continua a migliorare costantemente il suo ultimo sistema operativo, Windows 11, offrendo le novità più recenti in anteprima ai membri del programma Windows Insider. In particolare, nell’ultima build, la società di Redmond ha portato il Windows Subsystem for Android alla release 2211.40000.11.0 (scaricabile da Microsoft Store), che ora supporta Android 13.

Altri cambiamenti apportati introducono miglioramenti alle prestazioni e alla stabilità complessiva. Di seguito trovate l’elenco completo:

Miglioramenti alle prestazioni di avvio

Miglioramenti all’input del clic del mouse

Miglioramenti alla stabilità della clipboard

Miglioramenti al ridimensionamento delle applicazioni

Miglioramenti all’affidabilità dell’apertura dei file multimediali in Windows

Voci in Jumplist per le applicazioni che supportano i collegamenti alle app

Per ora, questo importante update è stato distribuito solo ai membri del programma Windows Insider, mentre tutti gli altri utenti dovranno attendere ancora un po’ di tempo. Ricordiamo che per eseguire Windows Subsystem for Android in Windows 11 è necessario almeno essere in possesso di un processore Intel Core i3 di ottava generazione o superiore (in alternativa, un AMD Ryzen 3000 o superiore o ancora un Qualcomm Snapdragon 8c o superiore), accompagnato da almeno 8GB di RAM.

Microsoft sta lavorando costantemente per migliorare e ampliare le funzionalità dell’ultima versione del suo popolare sistema operativo, Windows 11, rendendolo più intuitivo e facile da utilizzare, introducendo nuove funzionalità che semplificano la vita degli utenti e migliorano l’esperienza d’uso generale. Nella giornata di ieri, vi abbiamo riferito, ad esempio, che l’azienda di Redmond sta lavorando a una nuova interfaccia, più moderna, per l’app Gestione File. Nel caso foste interessati, trovate tutti i dettagli inerenti all’argomento nella nostra precedente notizia dedicata.