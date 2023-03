Un nuovo report pubblicato su Bloomberg dal noto e autorevole giornalista Mark Gurman, suggerisce che Apple sarebbe pronta a rilasciare un nuovo modello di iMac con display da 24 pollici dotato di processore M3. Stando all’insider, lo sviluppo di questi nuovi sistemi sarebbe già in stadio avanzato e l’azienda avrebbe già dato il via ai test di produzione, con l’inizio di quest’ultima che non dovrebbe avvenire prima di almeno altri tre mesi.

I nuovi SoC M3 saranno realizzati attraverso il nodo produttivo da 3nm di TSMC, prenotato tempo fa da Apple insieme a Intel. Oltre allo schermo da 24 pollici, i colori della scocca dovrebbero essere gli stessi del precedente modello uscito nel 2021. Insieme al nuovo iMac Apple dovrebbe anche rilasciare una nuova variante da 15 pollici del MacBook Air, largamente anticipata nel corso dei rumor durante tutto questo periodo, insieme a un’ulteriore versione da 13 pollici del MacBook Pro. La data di disponibilità stimata è tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, anche se non c’è certezza riguardo alla possibilità di avere il nuovo chip M3 anche sui nuovi MacBook Air. Secondo Gurman, almeno il nuovo MacBook Pro da 13 pollici potrebbe essere venduto con il nuovo processore.

Nel frattempo, lo scorso 27 febbraio un “terremoto” aveva colpito il consiglio d’amministrazione, dopo che un gruppo di azionisti della società aveva chiesto l’esonero di Tim Cook. A richiedere che Tim Cook venga rimosso dal CdA Apple sarebbe il National Legal and Policy Center: l’intenzione sarebbe quella di presentare formale richiesta durante la prossima assemblea degli azionisti, prevista per il 10 marzo. Non solo: il National Legal and Policy Center è fortemente intenzionato a richiedere anche la rimozione di Al Gore. A riportare per prima la notizia è stata Fox Business, secondo cui l’ente avrebbe presentato due distinte richieste di rimozione a carico dei due membri del consiglio di amministrazione: ve ne abbiamo parlato in questo articolo.